Tandemparagleiter stürzte kurz nach Start im Ennstal ab

Bei dem Unfall am Donnerstagmittag in Michaelerberg-Pruggern wurden der Pilot leicht und seine Passagierin schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Zu einem Unfall an einem Start- und Landeplatz für Paragleiter kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Michaelerberg-Pruggern. Ein motorisierter Tandemparagleiter stürzte kurz nach dem Start wieder auf den Boden und kippte zur Seite. Dabei wurde eine 37-jährige Passagierin aus Deutschland schwer verletzt, informiert die Polizei in einer Aussendung.

Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 14 ins Diakonissenspital Schladming eingeliefert. Der 69-jährige Pilot aus dem Bezirk Liezen wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.