Senior wollte für drei Brillen nur „Fünfer“ zahlen und zog Messer

Festnahme wegen räuberischen Diebstahls auf Wiener Mariahilfer Straße in Wien.

Ein 70-Jähriger hat am Mittwochvormittag bei einem Optiker in Wien-Neubau für drei Sonnenbrillen im Wert von rund 500 Euro zunächst fünf Euro zahlen wollen und dann mit einem Messer gedroht. Der Senior wurde von Beamten nur wenige Meter vom Geschäft auf der Mariahilfer Straße entfernt geschnappt und wegen räuberischen Diebstahls festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er hatte zudem rund 40 Gramm Cannabisharz bei sich und dürfte unter Drogen gestanden haben.

Der Mann hatte sich zunächst von einer Mitarbeiterin die drei hochwertigen Sonnenbrillen zum Kauf zeigen lassen. Als diese die Brillen in Etuis packte, zog der Kunde plötzlich ein Klappmesser hervor, ohne die Angestellte damit zu bedrohen, erläuterte Polizeisprecherin Anna Gutt auf APA-Nachfrage. Der Mann fachsimpelte lediglich über das Messer. Die Mitarbeiterin fühlte sich verständlicherweise dennoch unwohl bei der Situation und holte einen Kollegen hinzu.

Fünfer „wird wohl reichen“

Dieser wollte die Rechnung kassieren, als der 70-Jährige einen Fünf-Euro-Schein auf das Kassapult knallte und sagte: „Das wird wohl reichen!“, berichtete Gutt. Daraufhin wollte der Mann das Geschäft mit den Sonnenbrillen verlassen. Der Mitarbeiter hielt ihn fest, bis der ältere Mann drohte, sein Messer wieder hervorzuholen. So gelang ihm vorübergehend die Flucht.

Polizisten trafen den 70-Jährigen laut Gutt jedoch nur rund 50 bis 60 Meter entfernt vom Tatort an. Der Deutsche ohne gemeldeten Wohnsitz in Österreich wurde nach der Festnahme über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.