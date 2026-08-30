Wie der „gefährlichste Mann Deutschlands“ Regierungschef werden will

Ulrich Siegmund will erster AfD-Ministerpräsident Deutschlands werden und Sachsen-Anhalt in ein Land zurückverwandeln, das es nie gab.

Es gibt Momente, da ist Ulrich Siegmund am Ziel. Neulich, beispielsweise, in Jeßnitz. Da haben die Leute „Unser Ministerpräsident!“ gerufen, als Siegmund auf seiner Schwalbe vorbeiknatterte. Die ist, auch wenn es so klingt, kein Vogel, sondern ein Moped, exakt ein Roller, Made in GDR – mit gut zwei Dutzend Geschwistern, darunter der Sperber, der Spatz und der Star. Aber Siegmund ist ja auch kein Regierungschef, sondern erst auf dem Weg. Er will der erste Ministerpräsident der Rechtsaußenpartei AfD werden. Zum Star der politischen Saison in Deutschland hat er es schon gebracht.

Das ist viel in der Welt der Söders und Merzens und Weidels für einen, der aus Havelberg stammt und in Tangermünde wohnt – Orte, die auch in Deutschland kaum jemand kennt, jedenfalls nicht in den alten Bundesländern. Für einen, der 35 Jahre alt ist und sich nach einem Fernstudium in BWL und Wirtschaftspsychologie mit Bachelor-Abschluss in der Duftbranche versucht hat. Noch mehr ist vielleicht nur das Etikett „Der gefährlichste Mann Deutschlands“, das der „Spiegel“ Siegmund jüngst angeklebt hat.

© IMAGO/Rene Traut Simson-Ausfahrt mit Ulrich Siegmund

Falls sie das in der Redaktion in Hamburg ernst gemeint haben sollten und nicht bloß erfunden als verkaufsfördernden Gag – dann hätten sie allerdings den Effekt voraussehen müssen: Tatsächlich war das sonst in Ostdeutschland als Kiosk-Gift geltende West-Magazin in Sachsen-Anhalt ausverkauft. Weil Siegmund und seine Fans das als Fahndungsplakat designte Cover flugs umwandelten in eine Autogrammkarte im XXL-Format.

© IMAGO/Marco Bader Das umstrittene Spiegel-Cover mit Ulrich Siegmund auf dem Titel

Denn was Siegmund am besten kann – und garantiert besser als der „Spiegel“: verkaufen. Sich, die AfD – und auch das Wahlpublikum. Was er bei seinen Auftritten sagt und tut und was in seinem „Regierungsprogramm“ steht: Es hat nur bedingt miteinander zu tun.

Siegmund kommt an

Laut Programm findet Siegmund etwa, dass „die Anwerbung kulturfremder Fachkräfte … das Wohl der Patienten gefährdet“. Über die Marktplätze der von Ärztemangel und Pflegenotstand geplagten Kleinstädte zwischen Salzwedel und Zeitz aber ruft er, ganz allgemein, lieber den Satz von „der positiven Vision für unser wunderschönes Land!“ In die sich dann alle hineindenken können, was ihnen gefällt.

Was Siegmund ins Mikrofon sagt, klingt stets, als falle es ihm gerade erst ein. „Wann gab es das letzte Mal in der Politik ’ne Situation, wo es so bergauf ging?! Wo es sooo positiv betrachtet wurde?! Wo Leute wieder Hoffnung hatten?!“, ruft er – und: „Da merke ich, da sind wir auf dem richtigen Weg!“ Und in Bitterfeld applaudieren und jubeln die Siegmund-Fans genauso laut wie in Wittenberg oder in Jerichow. Sie jubeln auch immer, wenn Siegmund zur Begrüßung ruft: „Hallo gesunder Menschenverstand!“

Was die Männer dahinter planen

Falls die politische Konkurrenz neidisch wäre – kein Wunder. Aber sie ist es gar nicht. Sie ist besorgt. Sie sieht, wie brillant Siegmund auf den Oberflächen der Themen surft und dabei alle Fakten mindestens biegt wie ein Rigg bei Windstärke 8. Und wie das aber niemanden stört. Weil die Fans gar nicht so genau wissen wollen, was Siegmund plant – und vor allem die zwei Männer hinter ihm: Landesvorsitzender Martin Reichert und der Autor des Regierungsprogramms, Hans-Thomas Tillschneider.

Der ist auch religionspolitischer Sprecher – und behauptet, die AfD sei die „mit Abstand christlichste Partei“. Die beiden großen, in Sachsen-Anhalt, wie in allen jungen Ländern, indes sehr kleinen Kirchen erleben das ganz anders. Siegmund will ihnen als Ministerpräsident das Geld vom Staat am liebsten ganz streichen; er ist längst aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er findet, in Deutschland würden von ihr christliche Werte „verraten“. Und zu politisch ist sie ihm auch.

Siegmund und die Kirche

Der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, sagt, er bete, „dass der Kelch“ einer AfD-Regierung „möglichst an uns vorübergeht“. Und nennt Siegmund „das freundliche Gesicht der AfD“. „Das einem wirklich alles verkaufen könnte“, hat Feiges Kollegin Bettina Schlaudraff festgestellt, die evangelische Regionalbischöfin. Sie klingt, als sie das sagt, weniger erschrocken als kampfesmutig.

Ganz bestimmt ist Siegmund der smarte Verkäufer eines gesichert rassistischen Regierungsprogramms. „Ich liebe es zu verkaufen“, hat er mit 23 gesagt. Damals waren es Düfte für Geschäfte und Kaufhäuser in Berlin, die zu mehr Konsum animieren sollten. Jetzt versucht Siegmund es mit dem Zweitakter-Mief der Schwalbe.