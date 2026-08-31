Gästeplus im Erzberg Alpin Resort und Fokus auf Einheimische

Seit 2016 ist das Erzberg Alpin Resort, mit 700 Betten die größte Ferienwohnsiedlung im Bezirk Leoben, offiziell geöffnet. Die Gästezahlen steigen stetig. Künftig will man auch mehr auf Gruppen setzen.

Als zufriedenstellend beschreibt Gerhard Brix, Miteigentümer des Erzberg Alpin Resorts im Eisenerzer Ortsteil Münichtal, die laufende Saison. „Es ist ungefähr gleich wie im Vorjahr mit einem leichten Plus, aber sicher nicht die 15 Prozent-Steigerung, die wir 2025 hatten“, erklärt Brix. Wie sein Geschäftspartner Johannes Arneth ist er mit 50 Prozent an der Münichtal Projekt & Verwaltungs GmbH beteiligt. Diese wiederum besitzt 90,8 Prozent an der Erzberg Alpin Resort Betriebs GmbH.

700 Betten wurden seit dem Start der größten Ferienwohnungsanlage im Bezirk Leoben im Jahr 2016 geschaffen. Aus einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung wurde ein touristisches Zentrum im Nahbereich des Erzbergs. Anfangs umstritten, wurde das Alpin Resort nicht nur für Gäste zu einem beliebten Ziel, auch Eisenerz und die dortige Wirtschaft profitieren davon.

© Alps Resorts Aus ehemaligen Bergarbeiterwohnungen wurden modern ausgestattete Ferienapartments

Gutes Team und heimische Arbeitsplätze

„Wir haben ein sehr gutes Team, nicht nur bei der Verwaltung und Beherbergung, sondern seit zwei Jahren auch im Restaurant, das wir nun selbst betreiben“, lässt Brix wissen. Betont wird auch, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Eisenerz stammen beziehungsweise hier wohnen. „Das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir ein verlässliches und stabiles Team haben“, sagt Brix.

© KLZ / Johanna Birnbaum Gerhard Brix, Chef der Alps Resorts, ist nicht nur Miteigentümer, sondern mit seinem Unternehmen auch für die Vermarktung und Buchungen zuständig

Das leichte Gästeplus beschert dem Erzberg Alpin Resort heuer wieder mehr als 50.000 Gäste, wobei niederländische Eisenerz-Fans beispielsweise im Sommer mit 300 Personen gleich für zwei Wochen kommen. „Wichtig für uns sind natürlich auch die Fans von Max Verstappen, die zum Formel-1-Grand-Prix-Wochenende zu uns kommen. Da hat uns natürlich gefreut, dass er seinen Vertrag bis 2030 bei Red Bull Racing verlängert hat“, erklärt Brix.

Ausbau von Gruppenreisen

Erfreulich entwickelt, habe sich das Restaurant „Alps Kitchen“, wo nicht nur Frühstück angeboten wird, sondern Gruppen auch ihre gebuchten Mahlzeiten einnehmen können. „Das wollen wir auch ausbauen, denn Gruppen wollen ein Rundum-Paket, auch kulinarisch. Der Vorteil von Sport- und Schullandwochen, aber auch anderen Gruppenreisen liegt darin, dass sie oft zwischen den Hauptsaisonen stattfinden. Das wollen wir ausbauen, auch in Richtung Seminarmöglichkeiten“, verrät Brix, der mit seinem weiteren Unternehmen Alps Residence Holidayservice GmbH, besser bekannt unter Alps Resorts, Chalets, Apartments und Hotel verwaltet, so auch das Erzberg Alpin Resort.

Wichtig sei ihm, das Restaurant im Resort auch den Eisenerzerinnen und Eisenerzern schmackhaft zu machen. „Wir haben, bis auf zwei Wochen im November, wo wir Betriebsurlaub haben, während der Zwischensaison offen. Wir wollen auch ein Fixpunkt für die Einheimischen sein. Wir haben ja auch die Möglichkeit, im Restaurant, das im Innen- wie im Außenbereich 50 Plätze bietet, auch Geburtstagsfeiern oder Jubiläen auszurichten.“ betont Brix.

© KLZ / Johanna Birnbaum Pläne zum Ausbau des ehemaligen Nahversorgers im Resort-Bereich liegen derzeit auf Eis

Der vor Jahren geplante Umbau eines ehemaligen Nahversorgers im Münichtal zu einem Seminarzentrum bzw. Restaurant liegt auf Eis: „Wir wollen einfach alles langsam entwickeln und keinen Schnellschuss machen“, so Brix abschließend.