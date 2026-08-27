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16-Jährige und ihre Schwester kippten in Friesach mit Traktor um
Junge Traktorfahrerin geriet auf der Metnitztal Straße zu weit aufs Bankett. Beim Gegenlenken kippte das Fahrzeug um. Die beiden wurden leicht verletzt.
Gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Schwester war am Donnerstag eine 16 Jahre alte Traktorfahrerin von St. Salvator Richtung Friesach unterwegs. Auf der Metnitztal Straße geriet sie zu weit nach rechts auf das Bankett. Beim Gegenlenken kippte die Zugmaschine samt angekuppeltem Kreiselwender um. Die beiden mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Friesach eingeliefert werden.