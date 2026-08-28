Die Wirtschaft fühlt sich von allen Parteien verlassen

In Wirtschaftskreisen macht man sich grundsätzlichere Gedanken über künftige Koalitionen. Die FPÖ spielt dabei eine Schlüsselrolle, aber anders, als zuletzt medial oft kolportiert. Das geplante Klimagesetz gilt als rote Linie.

Zuerst zu den Fakten: Österreich hat schon bessere Zeiten gesehen. Pro Kopf gerechnet verlieren die Menschen im Land an Wohlstand. Weniger handfest, aber noch besorgniserregender ist die Tatsache, dass es mit der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts bergab geht. Das hat nicht nur, aber auch mit den extrem hohen Arbeitskosten zwischen dem Boden- und Neusiedler See zu tun. Wer es genauer wissen will, findet hier und hier oder hier vertiefende Analysen und Informationen. Nicht alle Probleme sind hausgemacht – die vielen globalen Krisen spielen eine wichtige Rolle –, aber einige eben doch.

Die mühsamen Kompromisse, die ÖVP, SPÖ und Neos in Sachen Standortpolitik schmieden, gehen den allermeisten Wirtschaftsvertretern, die um die Existenz ihrer Betriebe und ganzer Branchen bangen, entweder nicht weit genug oder sogar in die falsche Richtung – Stichwort staatliche Eingriffe in Gewinnmargen bei Preisregulierungen. Aktuell versetzt die politische Einigung auf ein Klimagesetz Industrie und Wirtschaft in helle Aufregung, weil darin auch die Klimaneutralität bereits bis 2040 festgeschrieben sein könnte, statt wie von der EU vorgegeben, bis 2050.

Regierung macht, aber nicht genug oder sogar das Falsche

Der Konjunktiv ist deshalb angebracht, weil bis dato niemand weiß, worauf sich die Koalition tatsächlich geeinigt hat. Das wird erst ab 9. September klar werden, wenn der Gesetzesentwurf vorliegt und die Begutachtung beginnt. Wirtschaftsvertreter von Industrie und WKO lassen seitdem keinen Zweifel daran, dass sie einen rechtsverbindlichen nationalen Sonderweg bei der Klimaneutralität als rote Linie betrachten. Entsprechend groß ist deshalb der interne Druck auf die Kanzlerpartei ÖVP, die sich selbst, wenngleich nicht nur, als Wirtschaftspartei versteht. Aber auch für die Neos steht hier viel auf dem Spiel. Schwarze wie Pinke sind in dieser Frage gespalten. Offen ist, welcher Flügel sich am Ende durchzusetzen vermag.

Es ist dieser Mix aus unternehmerischem Überlebenskampf und – aus subjektiver Sicht – zu kurz gegriffenem Regierungshandeln, der die FPÖ für manchen Wirtschaftsvertreter zu einer besseren, jedenfalls nicht schlechteren Alternative macht. Schon gar nicht, wenn die Alternative demnächst eine Vier-Parteien-Koalition aus ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos heißen könnte. Dabei macht sich hier kaum einer Illusionen darüber, was die politische Natur der FPÖ unter Herbert Kickl angeht. Nur offiziell laut sagen will das niemand, mit dem die Kleine Zeitung in dieser Sache gesprochen hat. Anders als zu Zeiten von Schwarz-Blau zu Beginn der Nullerjahre und unter Türkis-Blau von 2017 bis 2019 säßen nun die Freiheitlichen mit Kickl im Chefsessel und die ÖVP wäre nur das Anhängsel. Der FPÖ-Chef selbst wird als Sozialliberaler gesehen, der am liebsten mit der SPÖ regieren würde. Echte Wirtschaftsliberale in der FPÖ wie Budgetsprecher Arnold Schiefer, Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm oder Oberösterreichs Landes-Vize Manfred Haimbuchner würden dann, so die Befürchtung, kaum das Sagen haben.

Kickl gilt vielen in der Wirtschaft als Linker

Dass die FPÖ seit einigen Monaten ihr Bündnis mit der rechtsextremen AfD geradezu zelebriert, lässt die Zuversicht in Wirtschaftskreisen nicht gerade wachsen. Eben erst forderte Alice Weidel, die nicht nur Co-Chefin der AfD ist, sondern auch Ökonomin, den Austritt Deutschlands aus der Eurozone und dem Schengenraum. Und das in Wien. Ein solcher Bruch würde zu schwersten wirtschaftlichen Verwerfungen führen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und ganz Europa. In der FPÖ hatten mit dieser radikalen Ansage viele keine Freunde, aber lautstarke Distanzierungen blieben dennoch aus. Das deutet darauf hin, dass die Spitzen der FPÖ das Bündnis mit den radikalen Partnern höher schätzen als ihre eigene Positionierung als wirtschaftsfreundliche Partei.

Wie erklärt sich vor diesem Hintergrund der Wunsch mancher Unternehmer nach der FPÖ in der Regierung? Die Antwort eines Vertreters folgt prompt: weil es ohnehin nicht noch schlechter werden könne.

© APA / Helmut Fohringer In Wirklichkeit ein Sozialliberaler? FPÖ-Chef Herbert Kickl

Bauern könnten am Ende den Schwarzen Peter haben

Das könnten sich womöglich demnächst auch die Bauern denken, deren Dürrehilfen mit der Klimaneutralität bis 2040 verknüpft wurden. Sollten Verkehr und Gebäude tatsächlich Teil des europaweiten Emissionshandels werden, der jetzt schon Energie und Industrie reguliert, dann bliebe für nationale Sonderregelungen als größter Brocken nur noch die Landwirtschaft übrig. Massive Bauernproteste dürften dann garantiert sein. Auch das kein Spaß für die Kanzlerpartei ÖVP.