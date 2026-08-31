Spinnen, Street Food und Sterne: Das neue Programm der VHS Kärnten

Das neue Programm der VHS Kärnten umfasst über 1100 Kurse zu Themen wie Mythen um die Angst vor Spinnen, Mikroplastik auf dem Speiseplan und ein USA-Schwerpunkt.

Heuer gibt es auch einen USA-Fokus, unter anderem mit der Veranstaltung „American Street Food: Burger, Fries und mehr“ (Symbolfoto)

Mehr als 1100 Kurse stehen im neuen Herbst- und Winterprogramm der Kärntner Volkshochschulen – über 350 davon allein in Klagenfurt. Neben Klassikern wie Sprach-, Bewegungs- und Gesundheitskursen finden sich darunter auch einige Angebote, die man nicht unbedingt in einem VHS-Programm erwarten würde.

Spinnen, Mikroplastik und dunkle Materie

Wer sich beispielsweise dafür interessiert, warum sich so viele Menschen vor Spinnen fürchten, kann sich im Kurs „Angstmacher auf acht Beinen – Mythen rund um die Angst vor Spinnen“ mit diesem Thema beschäftigen. Bei „Plastik zum Frühstück?” dreht sich alles um Mikroplastik auf unserem Speiseplan. Außerdem stehen unter anderem eine Erlebniswanderung mit Hund sowie Kurse zum cleveren Stromsparen und Einkaufen auf dem Programm.

Bei „VHS trifft Forschung“ geht es noch weiter hinaus: Die Teilnehmer können unter anderem den Makerspace und das SMART-Lab kennenlernen oder sich mit dunkler Materie und dunkler Energie beschäftigen. Neu ist das VHS Young „LEGO®-Education-Schnupperangebot“ im Educational Lab. Erstmals richtet sich ein Angebot der Reihe auch an Kinder.

Einen Schwerpunkt bilden dieses Jahr auch die USA. In der Reihe „Inside USA“ wird sich vor den Zwischenwahlen mit der amerikanischen Politik und den möglichen Auswirkungen der Midterms auf Europa beschäftigt. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige ORF-Auslandskorrespondent Peter Fritz und der US-Historiker Mitchell Ash. Wer es weniger politisch mag, kann sich den Vereinigten Staaten mit den Veranstaltungen „American Street Food: Burger, Fries und mehr“ oder „Sing a Song – American Style“ nähern.

© Vhs Kärnten Von links nach rechts: John Evers, Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen, Beate Gfrerer, Geschäftsführerin der VHS Kärnten, und Elisabeth Michorl, Bezirksstellenkoordinatorin der VHS Klagenfurt

Vom Museum bis zum Wohnzimmer

Auch bei den Lernorten geht die VHS über das klassische Kurszimmer hinaus. Im Rahmen der Reihe „Wissen trifft Begegnung“ finden beispielsweise Veranstaltungen im Ingeborg-Bachmann-Haus, im Robert-Musil-Museum, im Maria-Lassnig-Atelier, im Wappensaal oder im Botanischen Garten statt.

Gleichzeitig wird das Angebot flexibler. In Klagenfurt gibt es kürzere Crash- und Intensivkurse, Online-Angebote sowie Einzelcoachings. Diese reichen von Sprachen, Digitalisierung, KI und Social Media bis zu Rhetorik, Persönlichkeitsbildung und Musik. Sie können vor Ort, online, im Café oder sogar zu Hause stattfinden. Im Bereich Bewegung und Gesundheit ermöglichen 16 Blockkarten, flexibel zwischen Angeboten wie Yoga, Pilates, Cycling oder Krafttraining zu wählen.

Auch Kreative können sich austoben: Die mehr als 30 Angebote reichen von Schreib- und Fotografieworkshops über Aquarellmalerei und Farbstift-Porträts bis hin zu Wandweberei und Deko aus Beton. Hinzu kommen zahlreiche verschiedene Kochangebote.

Das neue Programm umfasst kärntenweit 1122 Kurse. Im vergangenen Jahr führten die Volkshochschulen 2781 Bildungsangebote mit rund 23.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch. Besonders stark wächst der Bereich „Digitale Kompetenzen”: 3550 Menschen nahmen zuletzt an 414 entsprechenden Kursen teil.

Was brauchen Menschen?

Hinter der Vielfalt steckt jedoch auch ein klarer Anspruch. „Was brauchen Menschen heute und morgen, um ihr Leben, ihre Arbeit und gesellschaftliche, digitale, ökologische und soziale Veränderungen gut bewältigen zu können?“ Diese Frage steht laut Elisabeth Michorl, Bezirksstellenkoordinatorin der VHS Klagenfurt, im Zentrum der Programmplanung. Das Angebot wird deshalb laufend um neue Trends und aktuelle Themen ergänzt. Lernen soll dabei nicht nur weiterbringen, sondern auch neugierig machen – egal, ob es um künstliche Intelligenz, Mikroplastik, amerikanisches Street Food oder die Mythen rund um achtbeinige „Angstmacher“ geht.

Das ganze Programm gibt es auf www.vhsktn.at