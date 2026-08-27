Jennis Mörder: „Eine Leiche zu beseitigen ist ganz einfach“

Unter großem Interesse wurde am Donnerstag der 33-jährige Niederösterreicher wegen Mordes an Jenni Scharinger zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Prozess, der den Geschworenen viel abverlangt hat. Bis hin zu jener vorgespielten Sprachnachricht, die ihn am Ende überführen sollte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mairon, so nennt er sich seit einer Namensänderung vor ein paar Jahren, sitzt ruhig und aufrecht. Der Mann im schwarzen Anzug spricht niederösterreichischen Dialekt, ist fast zwei Meter groß und knapp 90 Kilo schwer. Trotz dieser körperlichen Überlegenheit wird er davon erzählen, dass er Angst vor seiner rund 35 Kilo leichteren Ex-Freundin Jennifer hatte, die er nach einem Streit am 22. Jänner 2018 erwürgte, Alles sei eben „eskaliert“, die Trennung habe ihm „den Boden unter den Füßen weggezogen“, so Mairon K. Die medizinische Gerichtsgutachterin wird erzählen, dass man jemanden mindestens fünf Minuten, oft aber bis zu 15 Minuten würgen muss, bis man einen Menschen auf diese Weise getötet hat. Dass er die 21-jährige Studentin von hinten erwürgt hat, weil sie sich von ihm trennen wollte und ihre Leiche für Jahre verschwinden ließ, bestreitet Mairon nicht. Gleich zu Beginn des Prozesses im Wiener Straflandesgericht sagt der Landschaftsgärtner, er bekenne sich „voll schuldig“. Bevor ihn die Geschworenen gut vier Stunden später zu einer (nicht rechtskräftigen) lebenslangen Haft verurteilen, wird Mairon in seinem Abschluss-Statement aber noch etwas anderes sagen: „Ich will, dass mir geholfen wird. Es ist traurig, dass mir das passiert ist.“

© KLZ / Wilfried Rombold Die Jus-Studentin Jennifer Scharinger wurde mit 21 Jahren ermodet. Am Donnerstag stand ihr Ex-Freund wegen diese Mordes vor Gericht.

Vor dem Mord „K.-o.-Tropfen“ gegoogelt

Der Fall hat das Land, aber vor allem die Familie von Jenni Scharinger acht Jahre lang beschäftigt. Denn es war ein Fall, der keine Leiche und keinen Tatort kannte, und auch, wenn die Polizei Mairon schon von Beginn an als verdächtig eingestuft hatte, fehlten einfach die entscheidenden Beweise. Die Staatsanwältin sagt klar: „Er hat sie eiskalt erwürgt, weil er nicht akzeptieren konnte, dass sie sich von ihm trennen wollte.“ Doch sie spannt zu Beginn den Bogen weit, erzählt von einer Beziehung, die bereits früh Hinweise zeigte, dass hier etwas nicht stimme. „Die große Liebe verband der Angeklagte mit Macht und Kontrolle“, führt die Staatsanwältin aus. So bringt er etwa Kameras im Schlafzimmer an, mit denen er Jenni gegen ihren Willen beobachtet. Im Internet-Suchverlauf von Mairon wenige Tage vor dem Mord wird die Polizei die Worte „K.-o.-Tropfen und Chloroform“ finden, doch der Angeklagte sagt sowohl damals in den Vernehmungen, als auch in der Verhandlung jetzt dasselbe: „Ich interessiere mich für Gifte und Drogen, hatte auch selbst einmal Erfahrungen. Ich wollte mehr dazu wissen und sie vielleicht selbst probieren.“

© APA / Helmut Fohringer Der Angeklagte und Verteidigerin Astrid Wagner vor Prozessbeginn.

Er hatte „innere Gefühlsstürme“

Astrid Wagner ist die Verteidigerin von Mairon K. und stellt schnell klar, dass „er die Verantwortung übernehmen wird“ und dass er sicher „kein eiskalter Killer“ sei, wie manche Medien jetzt völlig überzogen berichten würden. Vielmehr wird sie in ihrem Schlussplädoyer darauf beharren, dass er doch eine „Lebensbeichte“ abgelegt habe, dass er „von inneren Wirrnissen und inneren Gefühlsstürmen“ geplagt gewesen sei, die seine „Empathie verschüttet“ hätten. Er habe sich doch gestellt, weil er „mit der Last nicht mehr leben“ konnte, und die Geschworenen sollten ihm nicht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung geben, nur „weil Femizide gerade modern“ seien.

© APA / Helmut Fohringer Eine Mahnwache fand parallel zum Prozess gegenüber des Gerichtes statt.

Die entscheidende Frage, warum der Mann im Dezember 2025 dann doch plötzlich ein Geständnis bei der Polizei machte und so die Verhandlung überhaupt ermöglichte, wird zumindest teilweise erklärt, als jene Sprachnachricht vorgespielt wird, mit der die Ermittler den Mann im Jahr 2025 noch einmal in die Mangel nehmen wollten. Mairon schickt einer Frau, die er auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat und die sich für True-Crime interessiert, eine sehr sachliche Anleitung, wie man mit Mord davonkäme. „Eine Leiche zu beseitigen ist ganz einfach“, erzählt er darin. Man müsse sie auf einen Komposthaufen legen, weil der würde sowieso stinken, da gäbe es keinen Verdacht, und wenn man selbst beschuldigt würde, dann müsse man „einfach einen Komposthaufen finden, der weiter weg“ ist. Bei Jenni macht er es zwar nicht so, doch der Ort, an dem die Polizei die wenigen Überreste 2025 fand, war zumindest für die Bevölkerung unzugänglich. Am Rande des Truppenübungsplatzes Allentsteig, einem militärischen Sperrgebiet. Und diese Sprachnachricht bringt die Ermittlungen noch einmal in Schwung und Mairon unter extremen Druck.

© KLZ / Barbara Haas Digi Nicht alle interessierten Zuseher und vor allem zuseherinnen fanden Platz bei der Verhandlung im Saal 103.

Entkleidet, in eine Kiste gelegt und weggebracht

Doch was für ein Mann ist er nun, dieser harmlos wirkende Gärtner, der zwischen seinen Aussagen auch immer wieder zum Taschentuch greift? Der psychiatrische Sachverständige Peter Hoffmann sagt, Mairon habe eine Persönlichkeitsstörung, er sei ein Narzisst und als solcher könne er es „schlecht aushalten, wenn man seine Genialität nicht bewundert.“ Dass die ganze Tat sehr wohl auch mit Kaltherzigkeit einherging, begründet Hoffmann mit der Tatsache, dass er Jenni nach dem Mord entkleidete, sie in eine Kiste legte und verbrachte. Auch Richterin Poschako kommentierte diese Art der Beseitigung als „grausam.“ Hoffmannn betont, dass er zum Tatzeitpunkt auch voll zurechungsfähig gewesen, aber eine emotional instabile Persönlichkeit sei.

Die Staatsanwtschaft wieß in ihrer abschließenden Forderung darauf hin, dass „dieser Fall nicht für sich alleine“ stehe und man deshalb ein starkes Signal setzen solle. Parallel zur Verhandlung fand auch eine ganztägige Mahnwache vor Opferschutzorganisationen statt, die nicht nur auf das große Problem von Frauenmorden hinweisen wollte, sondern auch „Gerechtigkeit für Jenni“ fordert. Etwa mit einer lückenlosen Aufklärung der polizeilichen Ermittlungen. Die Eltern von Jenni Scharinger waren nicht bei Gericht. „Das wäre zu schmerzhaft gewesen, ich habe ihnen dringend abgeraten“, sagt Andreas Schweitzer, der Anwalt der Familie, der gemeinsam mit Jennis Mutter Brigitta parallel zur Polizei seit ebenfalls acht Jahren an diesem Mordfall arbeitete.