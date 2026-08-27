„Revolutionär“: Medikament gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen

In den USA wurde ein neues Medikament gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen: Es kann die Überlebenszeit bei bestimmten Patienten verdoppeln.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein vielversprechendes Medikament zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen. Die Zulassung gebe Patienten, die an dieser „außergewöhnlich schwer zu behandelnden“ Form von Krebs litten, eine neue Option, teilte die FDA mit. Das unter dem Markennamen Rasonque vom Startup Revolution Medicines entwickelte Medikament hatte in einer klinischen Studie gezeigt, dass es die Überlebenszeit bestimmter Patienten verdoppeln kann.

Keine Heilung, aber Lebenszeit

Das als Tablette verabreichte Mittel verspricht zwar keine Heilung. Dennoch hat es unter Medizinern und Patientenfürsprechern Begeisterung ausgelöst, da es an einer bestimmten Form des Bauchspeicheldrüsenkrebses Erkrankten potenziell mehrere Monate zusätzliche Lebenszeit ermöglicht. Die Patienten müssen laut FDA bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa dass sie schon vorher eine andere Behandlung bekommen haben.

Als die Studienergebnisse zu diesem Medikament beim ASCO-Kongress, dem weltweit größten und bedeutendsten Kongress für Onkologie und Krebsforschung, präsentiert wurden, gab es Standing Ovations und tosenden Applaus der anwesenden Mediziner: Eine solche Verlängerung der Lebenszeit wurde als „groundbreaking“, also bahnbrechend, bezeichnet.

Effektiver als Chemotherapie

Das Medikament nutzt ein Daraxonrasib genanntes neues Molekül, das sich in klinischen Versuchen als effektiver als eine klassische Chemotherapie erwiesen hat. Die Hälfte der Patienten, die das Mittel eingenommen hatten, überlebte für mehr als 13 Monate – und damit doppelt so lange wie die mit Chemotherapie behandelten Patienten.

Hoffnung für andere Tumoren

Die Ergebnisse stellen den ersten bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs seit Jahrzehnten dar. Sie wecken zudem Hoffnungen für die Behandlung anderer Patienten, da das Molekül auf ein Protein zielt, das in verschiedenen Krebserkrankungen eine Rolle spielt und das bis vor kurzem noch als unangreifbar galt.