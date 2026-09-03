Chaiwat Charoensak hat eine angeborene Hörbeeinträchtigung. Das hielt ihn nicht davon ab, seine Leidenschaft für die Musik zum Beruf zu machen.

Chaiwat Charoensak sagt von sich, dass er bereits als Kind seine starke Verbindung zur Musik gespürt hat. Der in Thailand geborene Musiker merkte seine angeborene Hörbeeinträchtigung erst in seiner späteren Kindheit. Angefangen hat der 21-Jährige, der heute an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz das Konzertfach Geige studiert, allerdings mit einem anderen Instrument, dem Klavier. Mit neun Jahren wechselte er schließlich zur Geige.

Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen

„Ich glaube, dass Geige für mich einfacher war als das Klavier“, meint Charoensak. Das liege vor allem an der Technik. Die Geige liegt viel näher am Körper, wodurch Charoensak das Instrument besser hört. An seinem Ohr ist ein Cochlea-Implantat angebracht, das Schall in elektronische Impulse verwandelt und ans Gehirn weiterleitet. Das Gehirn lernt daraufhin, diese Signale in Sprache, Musik oder andere Geräusche zu übersetzen.

Mit elf Jahren bekam Charoensak bei einer musikalischen Prüfung in Thailand die höchste zu erreichende Punktezahl. Er erhielt unzählige Stipendien und Auszeichnungen, sowohl solo als auch im Orchester. Sein damaliger Professor in Thailand ermutigte Charoensak, in Europa Konzertvioline zu studieren. „Also dachte ich mir: Ich probiere es einfach. Und es hat geklappt.“

Seine harte Arbeit und sein Gespür für die Musik haben sich immer wieder ausgezahlt. Vor kurzem wurde Charoensak mit dem Bayreuth-Stipendium des Wagner-Forums Graz ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Nachwuchsförderung für junge Musikerinnen und Musiker, die von Wagner-Verbänden nominiert werden. Am Ende der Woche führten die Stipendiatinnen und Stipendiaten drei Wagner-Werke auf.

Musik als Draht zum eigenen Innenleben

„Für mich ist die Musik untrennbar mit meiner Persönlichkeit verbunden“, antwortet Charoensak auf die Frage, was Musik für ihn bedeutet. „Ich habe das Gefühl, mich und meine Gedanken durch die Musik besser zu verstehen.“ Er ist seiner Leidenschaft nachgegangen und hat sie zum Beruf gemacht. All das mit seiner Hörbeeinträchtigung, weil er selbst und die Menschen in seinem Umfeld immer an sein Talent geglaubt haben.

Wenn der junge Violinist in seiner Freizeit nicht gerade ein Buch verschlingt, hört er sich gerne Podcasts an. Momentan interessiert er sich für alles rund um das Thema Psychologie und menschliches Wohlbefinden. Aber auch wirtschaftliche Themen wie das Investieren wecken bei ihm großes Interesse. „Ich gehe außerdem sehr gerne wandern“, sagt Charoensak abschließend.