Volksanwältin Gaby Schwarz wurde bei Sprechtag angegriffen

Vergangenes Jahr wurde die Volksanwältin Gaby Schwarz bei einem Sprechtag in Salzburg angegriffen. Jetzt machte sie den Vorfall öffentlich und fordert mehr Sicherheit in Ämtern.

Der Vorfall liegt bereits knapp ein Jahr zurück, wurde aber erst nachträglich, unter anderem durch ein Posting von Gaby Schwarz auf der Plattform Instagram, öffentlich: Nach eigenen Angaben wurde die Volksanwältin bei einem Sprechtag in Salzburg von einem Mann attackiert und musste aus dem Raum flüchten und um Hilfe rufen.

Gekommen war es zu der brenzligen Situation laut Schwarz am 24. September des Vorjahres im Zuge ihres Sprechtags im Salzburger Schloss Mirabell. Die drei Volksanwälte halten in ganz Österreich regelmäßig solche Sprechtage ab, die jeweiligen Termine sind auf der Homepage der Volksanwaltschaft für jeden einsehbar, Teilnahmen sind nur nach Voranmeldung vorgesehen. Während ihres Sprechtags sei ein Herr aus Tirol unangemeldet erschienen, habe sie sofort zu beschimpfen begonnen und sei mit erhobenen Fäusten auf sie losgegangen, schildert Schwarz. Die geschockte Volksanwältin flüchtete aus dem Raum und rief um Hilfe. Die eintreffende Polizei konnte den Mann wenige Minuten später festnehmen.

Anliegen des Angreifers war bereits bekannt

Später habe sich laut Schwarz herausgestellt, dass das Anliegen des Herrn der Volksanwaltschaft bereits bekannt gewesen sei. Die einstige Rückmeldung, wonach die Institution in der Sache unzuständig sei, dürfte den Mann allerdings in Rage versetzt und zur Tat veranlasst haben. Im November 2025 wurde der Tiroler laut der Volksanwältin schließlich wegen gefährlicher Drohung (Paragraf 107 im Strafgesetzbuch) zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt.

Schwarz hat den Vorfall nicht grundlos veröffentlicht, sondern will ihn zum Anlass für einen Appell an die Behörden nehmen, die Sicherheitssysteme in den Ämtern zu verbessern. „Ich bin viel in Österreich unterwegs. Ob es das Rathaus, die Bezirkshauptmannschaft oder eine andere Behörde ist – in die meisten Amtsgebäude kann man einfach hineinspazieren. Ohne Anmeldung oder Sicherheitsschleuse“, sagt Schwarz. In Zeiten höherer Gewaltbereitschaft und steigender Aggressionen könne das böse enden. „Es geht nicht um Abschottung, sondern um die Sicherheit für alle Menschen, die in einer Behörde arbeiten oder Erledigungen machen.“

Für Volksanwältin Schwarz war es ein „erschütterndes Erlebnis“

Plötzlich aus dem Nichts attackiert zu werden, sei ein „erschütterndes Erlebnis“ gewesen, sagt die Volksanwältin, die ihr Amt 2022 auf einem ÖVP-Ticket angetreten hatte. „Darum appelliere ich an alle Behörden, ihre Zugangs- und Sicherheitssysteme zu überdenken.“