Winterreise durch einen Hartberger Sommerabend

Auftakt für das neue Festival Lied.Styria: Daniel Johannsen sang in der Wallfahrtskriche Maria Lebing Schuberts „Winterreise“.

Der Liederabend, im bürgerlichen 19. und 20. Jahrhundert zur Blüte gekommen, ist ein seltener gewordenes Format, die Gründung eines Lied-Festivals ein Wagnis. Pianist Sascha El Mouissi hat den Mut dazu und in der spätbarocken Kirche Maria Lebing bei Hartberg eine Heimat für das von ihm kuratierte fünftägige Festival „Lied Styria - Die Welt in Liedern“ gefunden. Zur Eröffnung interpretierte er zusammen mit Tenor Daniel Johannsen Schuberts Zyklus „Winterreise“.

Das Abseits ist Programm, Konzentration und Intimität sollen im Vordergrund stehen und Hartberg ist ein Ort mit Schubert-Bezug. Der Komponist übernachtete hier am 21. September 1827 auf der Heimreise von Graz. Schubert, die Komposition vermutlich schon im Kopf reiste mit der topmodernen Schnellpost. In Wien entstand unmittelbar danach der zweite Teil des Zyklus, eingeleitet durch das lebhafte „Die Post“, eine deutliche Zäsur. Hufgetrappel, Räderrollen und Posthorn klingen im Klavier an.

Was wie ein Neubeginn erscheint, ist die bittere Bewegung zum Tode hin. Johannsen gestaltet die geschlossene Erzählung vom Außenseiter und schmerzlich Liebenden fein ziseliert, aber drastisch und mit stark gestischem Duktus. Wortdeutlich setzt sein heller, expressiver Tenor dramatische, ironische, ja zynische Akzente. Ausdrucksstark agiert auch Sascha El Mouissi am Klavier, dem er bei aller Tragik des Geschehens eine weiche Fülle entlockt. Hier kündigt sich jede Veränderung, jede Gemütsbewegung an, wird die innere Handlung erkennbar musikalisch manifest.

Unter dem diesjährigen Motto Heimat und Fremde treten bis Sonntag in der Kirche Maria Lebing noch Klaudia Tandl mit Liedern von Krenek und Schubert auf, Vera-Lotte Boecker mit Schumanns „Frauenliebe und -leben“ und dem Liederkreis op. 39 und Maria Nazarova mit Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff und Strauss.