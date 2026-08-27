Taxi-Gutscheine ersetzen im Raum Hartberg das SAM-Taxi

Mit 1. September tritt ein gemeindeübergreifendes Taxi-Gutscheinmodell in Hartberg, Greinbach und Hartberg Umgebung in Kraft. Das Aus des SAM-Taxis hatte zuletzt für Unmut unter Betroffenen gesorgt.

Die Bürgermeister von Greinbach, Hartberg und Hartberg Umgebung präsentieren das neue Modell

Der angekündigte Ausstieg der fünf Gemeinden der Wirtschaftsregion Hartberg aus dem SAM-Sammeltaxi hat bei vielen Betroffenen zuletzt für Unmut gesorgt (wie berichtet). Mehrere Senioren hatten das Angebot regelmäßig für die Fahrten ins Tagespflegeheim Menda in Hartberg genutzt. Damit ist nun Schluss, scheiden die Gemeinden Grafendorf, Greinbach, St. Johann in der Haide, Hartberg und Hartberg Umgebung doch mit 31. August aus dem „Mikro-ÖV-System Oststeiermark SAM“ aus.

Die Stadt Hartberg, Greinbach und Hartberg Umgebung haben sich indes in den vergangenen Monaten gemeinsam um eine Lösung bemüht, wie nun informiert wurde. Ein gemeindeübergreifendes Taxi-Gutscheinmodell wurde entwickelt, das mit 1. September in Kraft tritt. Es soll Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ermöglichen, weiterhin ihre täglichen Wege selbstbeständig zu bewältigen, heißt es weiter.

24 Gutscheine pro Jahr

So können Seniorinnen und Senioren mit Hauptwohnsitz in einer der drei Gemeinden künftig 24 Taxi-Gutscheine pro Jahr beantragen. Voraussetzung sei eine Selbstauskunft, in der bestätigt wird, dass eine Pension bezogen wird und aufgrund eingeschränkter Mobilität alltägliche Wege nicht selbstständig bewältigt werden können.

Der Wert eines Gutscheins beträgt derzeit 5 Euro. Die Gutscheine werden quartalsweise ausgegeben, sind nicht übertragbar, pro Fahrt kann ein Gutschein eingelöst werden und sie sind sechs Monate gültig, informieren die Gemeinden. An der Aktion nehmen Taxi Glatz, Taxiunternehmen Hannes Fuchs, Hadi‘s Taxi und Taxi HB teil.

Die Beantragung ist im Bürgerservice der jeweiligen Gemeinde möglich, die Gutscheine werden vor Ort ausgegeben. Alternativ kann das Antragsformular auf den Websites heruntergeladen, ausgefüllt und mit den nötigen Unterlagen per E-Mail übermittelt werden. In diesem Fall werden die Gutscheine per eingeschriebenem Brief zugesandt.