Mitten in Kapfenberger Altstadt: Auto landete in Baugrube

In Kapfenberg finden derzeit umfangreiche Grabungsarbeiten statt. Am späten Abend geriet dabei ein Fahrzeug in der Nähe eines großen Parkplatzes in den Bauschacht.

In den späteren Abendstunden vergangenen Mittwoch wurde die Feuerwehr Kapfenberg zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Unweit des großen Mörtlparkplatzes in der Altstadt war ein Auto in eine Baugrube geraten.

Obwohl das Fahrzeug noch „zur Hälfte“ aus der Künette ragte, war für den Lenker Endstation. Mit einem Kran wurde das Auto wieder auf die Reifen gestellt. „Für uns war es keine große Sache“, erklären die Feuerwehrleute, auch die Polizei wurde zu dem Einsatz gerufen.

1 / 3 Die Absperrung verhinderte das Missgeschick des Lenkers nicht © FF Kapfenberg

Alkohol dürfte bei dem Missgeschick keiner im Spiel gewesen sein, auch das Fahrzeug selbst hat keinen gröberen Schaden erlitten – der Lenker konnte nach dem Vorfall wieder weiterfahren. In Kapfenberg finden derzeit weitläufigere Grabungsarbeiten, unter anderem für die Fernwärme, statt.