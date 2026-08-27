Für die BT Füchse ist im Handball „Geld nicht alles“

Bei den BT Füchsen hat sich erneut einiges getan. Während andere Vereine aufrüsten, wollen die Obersteirer ihren Weg weiter gehen.

„Geld ist nicht alles“, hält Füchse-Trainer Benjamin Teras fest und fasst das Credo der Obersteirer somit perfekt zusammen. Während andere Mannschaften in der HLA aufrüsten, gehen die Mannen aus Bruck-Trofaiach ihren Weg weiter. „Unser Budget liegt deutlich unter einer Million Euro und wir sind damit sicher im hinteren Drittel der Liga. 55 Prozent davon kommen über Sponsoren und das sind 130 an der Zahl. Da ist auch noch der kleine Frisör mit dabei“, erklärt Obmann Heinz Rumpold die Ausgangslage vor der kommenden Saison.

Trotz des budgetären Rückstands zur Ligaspitze haben die Füchse auch in der kommenden Saison einiges vor. Mit Marc Gaydusek (19 Jahre), Borjan Damjanoski (21) und Max Kelich (21) wechselten drei vielversprechende Nachwuchsaktien in die Obersteiermark. Neuzugänge, die den Weg des Vereins weiterzeichnen sollen. „Solche Spieler sehen einfach, dass wir ein Entwicklungsverein sind und entscheiden sich für uns. Darauf sind wir stolz und sie werden auch ihre Chance bekommen. Wir wollen die jungen Spieler so schnell wie möglich integrieren und attraktiven Handball spielen“, erklärt der Coach. Gelingen soll dies mit drei Legionären im Kader der Männer. Mehr benötige es nicht, meint Rumpold. „Wir haben in der Vorbereitung wieder ein paar junge Spieler hochgezogen. Aber ich verstehe, dass es andere Vereine gibt, die mit bis zu zehn Legionären spielen, da es erlaubt ist. Ich glaube aber, dass es in Zukunft wieder eine Beschränkung braucht. Immerhin produzieren wir ja auch Spieler für unser Nationalteam.“

Sportlich möchten sich die Verantwortlichen nach dem „erfolgreichsten Jahr der BT Füchse“ nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Einzug ins Semifinale markierte im Vorjahr einen Meilenstein, der nur schwer zu übertreffen sein wird. „Als Spieler muss es aber immer dein Ziel sein, dieses Ergebnis zu toppen. Wir sind bereit für die ersten zwei Punkte zum Auftakt gegen Hard“, erklärte Leistungsträger Tilen Kosi. Sein Coach gab das Viertelfinale als Ziel aus, „ab da kann dann alles passieren“. Einfach wird es zum Auftakt jedenfalls nicht, geht es doch gegen Spitzenklub Hard, Meister Vöslau, Krems und danach im Steirerduell gegen die HSG Bärnbach-Köflach, die ordentlich aufgerüstet hat.

Füchsinnen wollen angreifen

Nicht aufgerüstet, aber kontinuierlich weitergearbeitet wurde bei den Füchsinnen aus Bruck-Trofaiach. Der Vertrag mit Trainer Mario Maretic wurde verlängert, im Kader nachgeschärft. „Die neuen Spielerinnen haben sich super integriert“, erklärte Torfrau Melanie Reiter. „Wir wollen den siebenten Platz aus der Vorsaison überbieten, das ist unser Ziel.“ Ihr Coach möchte sich nicht mit einem Blick auf die Tabelle befassen, sondern sieht andere Aspekte im Vordergrund. „Ich schaue nicht auf die Tabelle, in Wahrheit ist die Entwicklung meine Tabelle“, erklärt Maretic, der auch wieder einigen Talenten aus dem Nachwuchs Spielzeit geben möchte. „Im Vorjahr waren 13 der 16 Spielerinnen im Kader aus dem eigenen Nachwuchs, das ist eine starke Quote“, weiß Rumpold, der festhält: „Die Leute in der Halle wollen einfach die eigenen Spieler sehen und haben deshalb viel mehr Bezug zur Mannschaft. Ein jeder Spieler von uns hat seinen ganz eigenen Fanklub in der Halle.“