Oststeirerin rettete Buben (10) vor Hund: „Er hat uns verfolgt“

Am Samstag wurde ein Zehnjähriger in Buch-St. Magdalena von einem Dobermann attackiert und schwer verletzt. Wie jene couragierte Frau, die dem Buben geholfen hat, die Situation erlebt hat und was mit dem Tier nun weiter passiert.

„Ich habe den Hund an der Nackenfalte gepackt, mich auf ihn gekniet und ihm das Maul zugehalten“, schildert die couragierte Helferin den Vorfall am Samstagabend

Es ist ein Schrei, der eine 42-Jährige, die den Samstagabend im Magdalenastüberl genießt, aufhorchen lässt. „Zuerst dachte ich, da spielen Kinder auf dem Fußballplatz.“ Als weitere Schreie folgen, will die dreifache Mutter dann doch sicherheitshalber nachsehen, ob „alles in Ordnung ist“.

Nur kurze Zeit später hilft sie mit unglaublicher Zivilcourage einem Zehnjährigen, der mit Freunden auf dem Fußballplatz spielt, als er von einem Dobermann attackiert wird. Das Tier dürfte seinen Besitzern entkommen sein (wir berichteten).

„Habe keine Angst vor Hunden“

Im ersten Moment zeigt sich der Bürokauffrau ein im Prinzip harmloses Bild. Ein Bub, der im Gras sitzt – vor ihm ein Hund, der ihn beobachtet. „Ich habe nicht gesehen, dass das Kind verletzt ist“, schildert die Frau, die nicht als „Retterin“ bezeichnet werden will.

Die Situation kippt allerdings, als die Frau den Zehnjährigen anspricht und dieser versucht, aufzustehen und ihr entgegenzugehen. „Dann ist der Hund plötzlich aufgesprungen und hat ihn in den Oberschenkel gebissen.“

© Daniela Buchegger Auf einem Fußballplatz im Ortsteil St. Magdalena wurde am Samstagabend ein Kind von einem Dobermann attackiert

Ab diesem Zeitpunkt habe sie „einfach reagiert“. „Ich habe den Hund an der Nackenfalte gepackt, mich auf ihn gekniet und ihm das Maul zugehalten. Ich habe keine Angst vor Hunden – das war wohl mein Glück.“

Mit strengen Kommandos und stetigem Augenkontakt schafft es die Frau schließlich, gemeinsam mit dem Buben direkt neben ihr zum nahe gelegenen Magdalenastüberl zu gelangen. „Der Hund hat uns auf Schritt und Tritt verfolgt.“ Der Zehnjährige wird schließlich mit schweren Verletzungen an Oberschenkel, Schulter sowie Rücken in die Klinik Oberwart gebracht.

„Hatten große Angst“

„Der Hund war auf einmal da und hat sich auf ihn gestürzt“, schildert einer der vier spielenden Burschen den Vorfall von Samstag, der ihm auch heute noch zusetzt. „Zuerst dachte ich, dass er ihn vielleicht kennt, aber als er geschrien hat, wusste ich, dass da etwas nicht stimmt“, sagt der 13-Jährige. „Wir haben uns gefürchtet, deswegen haben wir uns in Sicherheit gebracht und gleich die Polizei alarmiert. Heute mache ich mir Vorwürfe, warum wir ihm nicht geholfen haben, aber wir hatten einfach sehr große Angst“, so der Jugendliche.

Hund in spezieller Einrichtung

Der Vorfall hat die rund 2200 Einwohner zählende Gemeinde erschüttert. Seit Samstag lautet die große Frage: Wie geht es mit dem Tier weiter, das anscheinend schon zuvor auffällig war? Bürgermeister Roland Nöhrer erklärte am Mittwoch gegenüber der Kleinen Zeitung, dass sich die Hundebesitzer – gegen die die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt – einsichtig zeigen und der Hund „nicht mehr lange in der Gemeinde sein wird“. Mittlerweile haben die Hundebesitzer die Sache selbst in die Hand genommen, erklärt Nöhrer einen Tag später. Der Dobermann wird Buch-St. Magdalena „noch am Donnerstag“ verlassen.

Jene 42-Jährige, die den Buben am Samstag in Sicherheit bringen konnte, hat aber trotzdem Bedenken. „Ich habe erfahren, dass der Hund in ein ganz normales Tierheim kommen soll“, erklärt sie. „Ich habe Angst, dass er wieder vermittelt wird – im schlimmsten Fall an eine Familie“, so die dreifache Mutter.