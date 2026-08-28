SO!Streich probte bei Zotter in Riegersburg und musizierte in Feldbach

Bei den Streichertagen war die SO!Streich zu Gast bei Zotter und spielte dann in Feldbach auf.

Im Zuge der alljährlichen Streichertage in Feldbach gab es heuer auch eine ganztägige Probe im Essbaren Tiergarten in der Zotter Erlebniswelt in Bergl (Gemeinde Riegersburg). Es war eine bleibende Erinnerung vor allem für die vielen jungen Musiker und Musikerinnen der SO!Streich. Besonders gefreut hat alle der Besuch von Josef Zotter, der dem jungen Orchester begeistert Applaus spendete.

Zum Abschluss der Probentage machte die SO!Streich – geleitet von Ana Kobal – Straßenmusik vor Pfeiler’s Bürgerstüberl in der Feldbacher Bürgergasse, um ihre erarbeiteten Stücke zu präsentieren.