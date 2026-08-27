Milliarden-Vergleich bringt Meta bei Jugend unter Zugzwang

Der milliardenschwere Vergleich von Meta in den USA befeuert das weltweite Ringen um den Jugendschutz in den sozialen Medien. Der Schritt zeige, dass die Konzerne junge Menschen vor suchtfördernden Funktionen schützen könnten, dies aber bewusst nicht täten, so die australische Kommunikationsministerin Anika Wells am Donnerstag. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) betonte indes, dass der österreichische Weg mit einem Social-Media-Verbot unter 14 richtig und absolut notwendig sei.

© APA/AFP Babler: "Österreichischer Weg" richtig und absolut notwendig