Seit Juni sind alle vier Tiny-Häuser am Aichberg in Betrieb. Der erste Sommer brachte volle Zimmer – nun blickt man gespannt auf die Herbst- und Wintersaison.

Max Mauthner, einer der vier Gründer der „Hapfn“ vor einem der neuen Tiny-Häuser

Auf den 1.800 Quadratmetern am Aichberg in Eibiswald begleitet einen die Sommersonne den ganzen Tag: Morgens steigt sie über den Hügeln auf, mittags sieht man sie am Zenit, am Abend verschwindet sie hinter den Wäldern. Besonders gut lässt sie sich von den Terrassen der vier „Hapfn“-Häuser genießen, die für Gäste bereitstehen.

Im November des Vorjahres entstanden die ersten zwei, im Juni kamen zwei weitere hinzu. Nun sind alle Tiny Häuser eröffnet. Der Start ist geglückt, erzählt Max Mauthner, einer der Gründer: „Wir hatten eine Auslastung von 80 Prozent – da gab es nur wenige Tage, an denen die Häuser wirklich leer standen.“

Auszeit vom Stress in der Natur

Auf 28 Quadratmetern können sich bis zu vier Personen in die „Hapfn“ hauen. Außen sind sie mit dunklem Lärchenholz verkleidet, innen dominiert Fichte. King-Size-Bett, voll ausgestattete Küche und modernes Bad warten auf die Gäste, draußen die Terrasse mit beheiztem Whirlpool. „Die meisten sehnen sich nach Erholung inmitten der Natur – weg vom Stress und der Stadt“, sagt Mauthner. Wandern, Radfahren und die Erkundung der Schilcherweingegend stehen ebenso am Programm wie ein Tag ohne großes Ziel. „Viele bleiben auch einfach ein paar Tage nur beim Haus.“

1 / 5 Die Tiny-Häuser am Aichberg in Eibiswald bieten Ruhe und Erholung © Hapfn

Tourismus nachhaltig stärken

Die Idee der vier „Hapfn“-Gründer: Ein nachhaltiges Nächtigungsangebot und eine Alternative zu großen Hotelbauten schaffen, ganz ohne Bodenversiegelung – denn die Häuser stehen auf Stahlsäulen. Außerdem bindet man andere regionale Betriebe ein: Beim zusätzlich buchbaren Frühstück setzt man auf den Nah & Frisch in Wernersdorf, in der Minibar finden sich Säfte, Weine und Biere von lokalen Produzenten. Die Gäste bekommen auch Tipps für die Umgebung: Die Buschenschank Garber etwa ist rund 20 Gehminuten entfernt.

© Hapfn Die Gründer hinter „Hapfn“ (v.l.n.r.): Max Mauthner, Stefan Schrey, Michael Mauthner und Michael Knappitsch. Alle stammen aus Eibiswald

Für den Herbst ist Mauthner zuversichtlich, erste Buchung würden schon eintrudeln. Auch im Winter erwarte man wieder viele Gäste. Immerhin verlief dieser im Vorjahr – mit den ersten zwei Häusern – gut. Weihnachten, Silvester und die Energieferien sorgten auch ohne Schigebiet in der Nähe für volle Zimmer.

Pläne für die nächsten Jahre

Mauthner spricht von erfolgreichen ersten Monaten: „Manche Gruppen haben nach dem Sommer bereits für das kommende Jahr gebucht.“ Nun gibt es weitere Ideen: Eine Sauna könnte dazukommen, langfristig will man das „Hapfn“-Konzept auch an andere Orte bringen. Zunächst aber bleibt der Blick auf den Aichberg gerichtet. „Für uns, die wir hier aufgewachsen sind, ist es normal mitten in der Natur zu sein – für viele unserer Gäste ist das aber der Traum“, sagt Mauthner.