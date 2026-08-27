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Weizklamm nach Totalsperre ab Freitag wieder befahrbar

Die Straßenmeisterei Weiz schließt ihre Arbeiten entlang der B64 in der Weizklamm planmäßig ab. Die Klamm ist ab Freitag (28. August) wieder befahrbar.

Die Weizklamm ist ab Freitag wieder befahrbar
© KLZ / Thomas Wieser
Die Weizklamm ist ab Freitag wieder befahrbar
Weiz (Gemeinde)B64 Rechberg Straße

Seit 17. August war die Weizklamm gesperrt. Die Straßenmeisterei Weiz führte Gehölzpflegearbeiten bei den Steinschlagschutzverbauungen durch. Dabei wurde auch Schadholz aufgearbeitet, das vom Borkenkäfer befallen war.

Spätestens ab Freitagmittag (28. August) soll die Klamm wieder befahrbar sein. „Ich bedanke mich bei der Straßenmeisterei Weiz unter der Leitung von Christoph Reicher und den beteiligten Spezialfirmen für ihren Einsatz und ihre Pünktlichkeit", sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer dazu in einer Aussendung.