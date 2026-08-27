Im Wellenbad Gleisdorf werden bald die Kufen geschwungen

Der Gleisdorfer Kunsteislaufplatz wandert vom Forum-Kloster-Parkplatz ins Freibad-Areal. Warum die Gemeinde dadurch Geld sparen will und wer künftig die Kosten stemmt.

Bald-Gemeinderat Jakob Schaller, Stadträtin Philippine Hierzer, Bürgermeister Christoph Stark und Vize-Bürgermeisterin Katharina Schellnegger am Funcourt im Wellenbad, wo bald der Kunsteislaufplatz aufgebaut werden soll

Noch ist in den Becken des Gleisdorfer Wellenbades ordentlich was los. Mit Stichtag 10. August tummelten sich heuer bereits 60.000 Besucherinnen und Besucher im Bad. „Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr“, freut sich Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark. Ein Plus von 26 Prozent verzeichnete man bei den Tageskarten, bei den Saisonkarten waren es zehn Prozent mehr.

© KLZ / Thomas Wieser Das Zelt für den Gleisdorfer Kunsteislaufplatz wechselt heuer den Platz

In drei Wochen endet die Badesaison. Bis der nächste Sommer wieder grüßen lässt, steht das Areal dann leer. Das will die Stadtgemeinde Gleisdorf heuer ändern. Künftig soll dort auch Eislaufen möglich sein.

„Bestehende Infrastruktur nutzen“

Wer nun aber denkt, dass auf den Wellenbad-Becken die Kufen geschwungen werden, hat weit gefehlt. „Der Kunsteislaufplatz, der bisher am Parkplatz des Forum Klosters aufgebaut war, soll ins Wellenbad-Areal wandern“, so Stark.

Ganz genau auf den Funcourt im hinteren Badbereich. „So können wir das Areal ganzjährig auslasten und die bestehende Infrastruktur, wie den Kassen- und Eingangsbereich, Personal- und Betriebsräume, Umkleiden und Sanitätsbereiche, Gastronomie und Parkplätze nutzen“, so Stark.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Künftig soll das Eislaufen in Gleisdorf am Wellenbad-Areal möglich sein

Betriebskosten könnten dadurch gesenkt und das Budget stabilisiert werden. Gleichzeitig würde der Forum-Kloster-Parkplatz gerade in den Wintermonaten für Veranstaltungen und Bälle benötigt.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Der Funcourt im Wellenbad wird nach dem Sommer für den Kunsteislaufplatz adaptiert

Voraussichtlich am letzten Novemberwochenende soll der Kunsteislaufplatz im Wellenbad in Betrieb gehen. „Davor müsste der Funcourt aber noch adaptiert werden“, weiß Jakob Schaller aus Ungerdorf. Er wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 28. September als neuer Gemeinderat angelobt und folgt Julius Braunstein als neuer Obmann des Jugend- und Sportausschusses nach.

Herbert Jerich als Großsponsor

Die Kosten des Eislaufplatzes sind durch einen Zehnjahresvertrag mit Großsponsor Herbert Jerich gedeckt. „Als Präsident der 99ers liegt ihm das Eislaufen am Herzen und will das Sportangebot der Stadtgemeinde unterstützen“, freut sich Stark. Als Dank wird die neue Sporteinrichtung den Namen „Herbert-Jerich-Eislaufplatz“ tragen.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Bisher war der Kunsteislaufplatz immer am Forum-Kloster-Parkplatz stationiert

Übrigens sponsert Jerich nicht nur den Kunsteislaufplatz, sondern auch die Sanierung des Artinger-Brunnens im Gleisdorfer Stadtpark. Benannt ist der nach dem einstigen Stadtobergärtner Johann Artinger. Seit zwei Jahren ist der Brunnen nicht mehr in Betrieb. „Er war undicht und hat Wasser verloren. Der Brunnen soll nun saniert werden und im kommenden Jahr in Betrieb gehen“, so Stark.