Das A2-Verkehrsaufkommen sinkt zwischen Mooskirchen und Griffen, nur die Zählstelle Gräberntunnel weist einen Anstieg auf. Aber warum?

Überall im Bereich zwischen Mooskirchen und Griffen geht das Verkehrsaufkommen zurück – nicht aber an der Zählstelle Gräberntunnel

Der Verkehr auf der A2 zwischen Mooskirchen und Griffen ist im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr auf der gesamten Strecke gesunken. Auf der gesamten Strecke? Nein! Während an sämtlichen Zählstellen rückläufige Zahlen verzeichnet wurden, stieg der Verkehr auf dem Abschnitt zwischen Bad St. Leonhard und Wolfsberg Nord – die Zählstelle Gräberntunnel also quasi als gallisches Dorf auf der Südautobahn.

Keine Erklärung der Asfinag

Der Grund dafür? „Den weiß ich ehrlich gesagt nicht“, erklärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik. „Wir haben auch keinen Grund dazu, derartigen Abweichungen nachzugehen. Es kommt ja dadurch zu keiner Verkehrsüberlastung auf der Autobahn.“ Er könne sich aber vorstellen, dass es sich dabei um mehr Pendlerverkehr aufgrund einer Baustelle im untergeordneten Straßennetz handle oder um eine Verschiebung des Verkehrs aufgrund einer Betriebsansiedlung. Nachsatz: „Interessieren würde mich der Grund auf alle Fälle.“

„Einzig denkbare Erklärung“

Mit seinem ersten Verdacht dürfte Mocnik richtig gelegen haben, wenn es nach dem Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan geht: „Die einzig denkbare Erklärung ist wohl die ‚doppelte‘ Baustelle auf der B70 im Großraum Frantschach-St. Gertraud.“ Eine Baustelle betreffe die Verlegung der Energieableitung der in Errichtung befindlichen Windräder des Windparks Bärofen, die andere die Errichtung einer Rohrleitung für das Wasserkraftwerk „Hammer“.

© Kk Bezirkshauptmann Georg Fejan: „Die Baustellen sind für mich die einzig denkbare Erklärung“

Beide Baustellen bedingen auf der B70 einen einspurigen Verkehr mit Ampelregelungen und entsprechenden Wartezeiten. „Dies führt dazu, dass derzeit ein Großteil des Verkehrs zwischen Wolfsberg und Bad St. Leonhard über die A2 führt. Umgekehrt ist der Verkehrsfluss auf der B70 durch den Twimberger Graben wohl massiv zurückgegangen.“

„Sogar die Postbuslinie...“

Die Bestätigung für diese Erklärung gibt es schließlich von Günther Vallant, Bürgermeister der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud: „Ja, uns ist das bekannt. Das hat tatsächlich mit den Baustellen zu tun“, erklärt er. „Alle Einheimischen und jene, die sich auch nur ein bisschen auskennen, wählen den Weg über die Autobahn. Berufspendler, Alltagsverkehr, teilweise sogar Auswärtige meiden den Twimberger Graben in dieser Zeit. Sogar die Postbuslinie wird über die A2 geführt, weil es sonst zu großen Verzögerungen kommen würde.“

© KLZ / Petra Mörth Bürgermeister Günther Vallant: „Sogar die Postbuslinie wird über die A2 geführt.“

Der Gemeindechef geht davon aus, dass es sich um einen temporären Ausreißer handelt: „Sobald die Baustellen nicht mehr aktiv sind, werden sich auch die Zahlen beim Gräberntunnel normalisieren.“