SPÖ Voitsberg lädt zu Spiele-Familienfest am 29. August

Im Schlosspark Greißenegg findet die Veranstaltung am Samstag statt, allerdings nur bei Schönwetter. Der Eintritt ist für die ganze Familie frei.

Am Samstag, 29. August 2026 veranstaltet die SPÖ Voitsberg von 14 bis 17 Uhr ein Fest für die ganze Familie im Schlosspark Greißenegg. Besonders die Kinder dürften ihre Freude an dem Programm haben: Es gibt eine Kletterwand, einen Bummelzug, eine Hüpfburg und Attraktionen wie Ballonkünstler, Riesenseifenblasen sowie einen Mitmachzirkus. Es wird gegrillt, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt. Ursprünglich war der Termin für 5. September angesetzt, wurde aufgrund des Cup-Spiels des ASK Voitsberg gegen den SK Sturm Graz allerdings vorverlegt.