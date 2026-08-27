Von Holz bis Keramik: Handwerkskunst erobert Villachs Innenstadt

Drei Tage lang dreht sich rund um die Stadthauptpfarrkirche alles um heimische Handwerkskunst. 66 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Arbeiten und ihr Können.

Holz, Glas, Keramik, Filz, Seife, Stein oder Metall: Noch bis Samstag wird die Villacher Innenstadt wieder zum Schaufenster für heimische Handwerkskunst. Bereits zum vierten Mal findet am Oberen und Unteren Kirchenplatz der Handwerkskunstmarkt statt. 66 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Kärnten präsentieren dort ihre Arbeiten.

Dabei geht es nicht nur um die fertigen Produkte. Besucherinnen und Besucher können den Handwerkerinnen und Handwerkern auch bei der Arbeit über die Schulter schauen und Einblicke in traditionelle ebenso wie moderne Techniken bekommen. „Wir bemerken reges und jedes Jahr ein erhöhtes Interesse an der Herstellung von Produkten. Unsere Kundinnen und Kunden wollen einfach wissen, wie schöne Ideen per Handwerk verwirklicht werden“, sagt Adolf Pobaschnig, Landesinnungsmeister und Organisator des Marktes.

Schnupperwerkstätten für Kinder

Auch für Kinder gibt es die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. In Schnupperwerkstätten können sie Handwerk ausprobieren. Ein eigener Bereich des Marktes widmet sich außerdem Produkten, die durch Upcycling entstehen.

Organisiert wird der Handwerkskunstmarkt von der Wirtschaftskammer und der Landesinnung, unterstützt wird er von der Stadt Villach. Für Marktreferent, Stadtrat Christian Pober (ÖVP) ist die Veranstaltung „sowohl ein wichtiges Schaufenster für die heimischen Produzenten als auch ein Erlebnis für alle Besucherinnen und Besucher von Villach“.

Der Handwerkskunstmarkt ist am Donnerstag, 27. August, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 28. August, können Besucherinnen und Besucher von 9 bis 20 Uhr durch den Markt schlendern, am Samstag, 29. August, von 9 bis 13 Uhr.