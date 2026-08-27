„Gratis gibt es nichts“: Das sagen User zur Leitungswasser-Debatte

Soll Leitungswasser in Lokalen etwas kosten dürfen oder muss es gratis bleiben?

Julia Herr (SPÖ) kämpft gegen kostenpflichtiges Leitungswasser, Kärntner Wirt Franz Huditz reagierte mit Wutposting. Das sagt das Forum der Kleinen Zeitung dazu! Was ist Ihre Meinung?

Die Forderung der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Julia Herr, Leitungswasser in Restaurants kostenlos zur Verfügung zu stellen, hat eine heftige Debatte ausgelöst. Der Kärntner Großgastronom Franz Huditz reagierte mit einem wütenden Beitrag: Zwar verrechnet er in seinen Lokalen selbst nichts dafür, er möchte diese Entscheidung aber den Wirten überlassen. Auch unter unseren Userinnen und Usern gehen die Meinungen auseinander, wobei sich in unserer Abstimmung eine klare Tendenz zeigt.

Gratis ja – aber nicht bedingungslos

Bei unserer Online-Umfrage sprachen sich fast drei Viertel der Teilnehmer grundsätzlich für kostenloses Leitungswasser aus. Allerdings sind nur zehn Prozent der Meinung, dass es immer gratis sein sollte. Die deutliche Mehrheit von 63 Prozent ist der Meinung, dass Gäste, die auch etwas anderes bestellen, für Leitungswasser nichts bezahlen sollten. 27 Prozent wiederum sind der Meinung, dass Restaurants dafür grundsätzlich Geld verlangen dürfen.

Diese Abstufung findet sich auch in den Kommentaren wieder. „Gratis ja, wenn man auch etwas anderes bestellt“, bringt es User rkobald auf den Punkt. Für ihn sollte Wasser selbstverständlich dazugehören, sowohl zum Essen als auch zu Kaffee oder Wein.

Ähnlich sieht es SoundofThunder: „Wenn die Gäste dort Essen konsumieren, sollte das Wasser nichts kosten.“ Gäste, die stundenlang einen Tisch belegen und statt anderer Getränke lediglich kostenloses Leitungswasser konsumieren, bewertet er anders.

„Gratis gibt es nichts“

Verständnis für die Gastronomen zeigt hingegen klaus.schauer. „Gratis gibt es nichts. Irgendwer trägt immer die Kosten“, schreibt er. Es liege in der Entscheidung des Gastronomen, welche Dienstleistungen er verrechnet und welche er kostenlos anbietet.

Auch Carlo62 weist auf die Mischkalkulation eines Gastronomiebetriebs hin. Neben Speisen und Getränken müssen auch „Löhne, Miete, Betriebskosten, Schwund“ und vieles mehr finanziert werden. Er findet es in Ordnung, dass er zum Kaffee kostenlos Wasser bekommt, denn das ist Teil der Kalkulation: „Der Deckungsbeitrag liegt nämlich schon im Kaffee.“

User Kestn rückt hingegen die Arbeit des Personals in den Mittelpunkt. „Wasserservice ist Arbeit und Aufwand!“, argumentiert er. Auch Ireinsperger hält einen Preis grundsätzlich für gerechtfertigt. Bei einer Runde mit zwölf Personen, von denen nur fünf Getränke bestellen und der Rest kostenlos Wasser trinkt, müsse schließlich trotzdem jemand die Kosten tragen.

Nicht ob, sondern wie viel

Bei anderen Kommentierenden stößt weniger die Verrechnung an sich, sondern vielmehr deren Höhe auf Kritik. „Da geht es ja nicht um 50 Cent, sondern um teilweise viel höhere Beträge“, schreibt rouge und verweist auf 3,60 Euro für einen halben Liter. Wer ohnehin Geld für Essen ausgebe, dem könne man seiner Ansicht nach ein Glas Wasser durchaus kostenlos servieren.

Peppone63 wird noch deutlicher. Er stellt die Kosten des Leitungswassers dem Verkaufspreis gegenüber und kritisiert, dass bei einem Preis von 3,50 Euro für einen halben Liter umgerechnet 7000 Euro für 1000 Liter verlangt werden.

Benji69 sieht die Diskussion ebenfalls im Zusammenhang mit den generell gestiegenen Gastronomiepreisen. Angesichts hoher Preise für Schnitzel und Getränke dürfe sich die Kärntner Gastronomie nicht wundern, „wenn die Gäste ausbleiben”. Anstatt zusätzlich Geld für Leitungswasser zu verlangen, sollten sich die Betriebe seiner Meinung nach lieber darüber Gedanken machen, wie sie Gäste zurückgewinnen können.

Eine Frage der Gastfreundschaft

Für Lepus52 gehört kostenloses Wasser hingegen schlicht zu einem guten Service dazu. Er verweist auf Skandinavien, wo „ganz selbstverständlich ein Krug Wasser auf den Tisch kommt“, ohne dass dafür eine Gebühr erhoben wird. Kleine Aufmerksamkeiten honorieren zufriedene Gäste schließlich häufig an anderer Stelle.

Auch „wiffzacklanwiffzack2” zieht den Vergleich mit dem Ausland. In italienischen Lokalen stehe häufig bereits ein Wasserkrug auf dem Tisch. Ähnliche Erfahrungen habe der User in zahlreichen europäischen Ländern gemacht. Das bleibt allerdings nicht unwidersprochen: Checker62 kontert mit der Frage: „Wie viel bezahlen Sie in Italien für das Gedeck?“

Aus eigener Erfahrung berichtet heku49: In seinem Lieblingslokal habe er etwas getrunken und dazu „selbstverständlich ein Glas Wasser gratis bekommen“. Für den User ist das ein Zeichen von zuvorkommendem Service.

Der Gast kann ebenfalls entscheiden

Einen pragmatischen Mittelweg sieht schließlich Swwi07. Gastronomen könnten selbst entscheiden, welche Preise sie verlangen – genauso liege die Entscheidung aber bei den Gästen: „Wer das nicht möchte, sucht sich eben ein Lokal, in dem für Leitungswasser nichts verlangt wird.“