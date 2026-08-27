Was sich beim Sammeltaxi in der Oststeiermark ändert

26 der 59 Gemeinden sind aus dem Sammeltaxi Oststeiermark ausgestiegen. Warum und was sich für Fahrgäste und Gemeinden ab 1. September ändert.

Ab 1. September läuft die „abgespeckte Version“ des Sammeltaxis in der Oststeiermark an

Wie geht es mit dem Sammeltaxi Oststeiermark weiter? Seit 2020 war die Mikro-Öffi-Variante ja in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Teilen Bruck an der Mur unterwegs. Der Vertrag läuft Ende August aus. Mit 1. September geht es mit einer „abgespeckten Version“ des Sammeltaxis weiter. Der Grund? Von den 59 Gemeinden sind 26 ausgestiegen, darunter auch Hartberg, Fürstenfeld und Weiz.

Weiz setzt auf das eigene Sammeltaxi Wasti, in Hartberg und den Umlandgemeinden gibt es ein gemeindeübergreifendes Taxi-Gutscheinmodell.

© REO Den grünen Gemeinden fährt das SAM-Taxi weiter, die roten Gemeinden sind ausgestiegen. Auch noch dabei ist Pernegg (grau).

Warum haben sich andere Gemeinden für den Ausstieg entschieden? „Zu hohe Kosten, zu wenig Nutzung“, bringt es Robert Schmierdorfer, Bürgermeister in Albersdorf-Prebuch auf den Punkt. „Aus kaufmännischer Sicht hat das für uns keinen Sinn gemacht.“

© KLZ / Thomas Wieser Für Robert Schmierdorfer, Bürgermeister von Albersdorf-Prebuch (ÖVP), waren die Kosten zu hoch und die Nutzung zu gering

Ins selbe Horn stößt auch Franz Nöhrer, Bürgermeister in St. Ruprecht an der Raab: „Eine Fahrt hat uns zwischen 60 und 70 Euro gekostet. Wenn man bedenkt, dass eine Taxifahrt um die 15 Euro kostet, ist das volkswirtschaftlich einfach schwer darstellbar.“

© Iris Bloder Franz Nöhrer, Bürgermeister von St. Ruprecht an der Raab (ÖVP) hat sich von SAM verabschiedet

Aufgrund von Bus, Bahn und E-Bike-Möglichkeiten sei das Sammeltaxi in seiner Gemeinde auch nicht gut angenommen worden. „Im oberen Bezirk ist das sicher anders, da ist das Öffi-Netz nicht so ausgebaut.“ Generell sei SAM ein „super System“. „Es macht aber nur dann Sinn, wenn die Gemeinden flächendeckend mitmachen“, betont Nöhrer.

© KLZ / Thomas Wieser Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP) setzt in Gleisdorf weiterhin auf das SAM-Taxi

Wo fährt das SAM noch, wo nicht? Weiterhin dabei: Rettenegg, Ratten, St. Kathrein am Hauenstein, St. Jakob im Walde, Fischbach, Waldbach-Mönichwald, St. Lorenzen am Wechel, Dechantskirchen, Rohrbach, Lafnitz, Vorau, Wenigzell, Miesenbach, Strallegg, Birkfeld, Gasen, St. Kathrein am Offenegg, Fladnitz an der Teichalm, Passail, Gutenberg-Stenzengreith, Mortantsch, Mitterdorf an der Raab, Thannhausen, Stubenberg, Pöllauberg, Buch-St. Magdalena, Ebersdorf, Hartl, Bad Waltersdorf, Großsteinbach, Gersdorf an der Feistritz, Pischelsdorf, Ilztal, Gleisdorf, Breitenau am Hochlantsch. Ausgestiegen: Anger, Floing, Puch bei Weiz, Naas, Weiz, St. Ruprecht an der Raab, Ludersdorf-Wilfersdorf, Hofstätten an der Raab, St. Margarethen an der Raab, Markt Hartmannsdorf, Sinabelkirchen, Ottendorf, Schäffern, Pinggau, Friedberg, Grafendorf, Greinbach, St. Johann in der Haide, Hartberg, Hartberg-Umgebung, Rohr, Neudau, Kaindorf, Pöllau, Feistritztal. Noch unsicher: Pernegg

„Angebot ist extrem wichtig“

Vor allem im Süden leuchtet die Karte mit Mitgliedsgemeinden eher rot als grün. So wirkt die Stadtgemeinde Gleisdorf als einzige „grüne“ Gemeinde fast wie das Gallische Dorf. „Wir wollten unbedingt dabei bleiben, das Angebot ist extrem wichtig für unsere Bevölkerung. Vor allem ältere Bürger nutzen das Sammeltaxi für Fahrten zum Bahnhof, Busbahnhof, ins Pflegeheim und auf den Friedhof“, bestätigt Bürgermeister Christoph Stark. Dafür nimmt die Stadtgemeinde jährlich 60.000 Euro in die Hand.

© KLZ / Wolfgang Spekner Thomas Heim, Bürgermeister in Ratten (SPÖ) spricht sich für SAM aus

Weiterhin im „Taxi“ sitzt Ratten. Kurz vor der Vertragsverlängerung war man aber auch dort unentschlossen wie es weitergehen soll. Der Gemeinderat entschied sich dafür. „SAM wird bei uns gut angenommen. Unabhängig vom Alter“, sagt Bürgermeister Thomas Heim (SPÖ).

Die Anbindung ins Mürztal (etwa nach Krieglach) sei sehr wichtig für die Menschen in Ratten. Bedauerlich findet Heim, dass das Versorungsnetz dünner geworden ist. „Es war jetzt keine Kostenexplosion. Ich finde, es ist auch in der aktuellen finanziellen Situation der Gemeinden vertretbar, dabei zu bleiben.“

© Feel Image - Fotografie Martin Pretterhofer, Bürgermeister von Breitenau am Hochlantsch (ÖVP) lässt das SAM-Taxi in seiner Gemeinde weiter fahren

Auch in Breitenau am Hochlantsch fährt SAM weiter. „Der Mikro-ÖV ist für uns wichtig, da Busse außerhalb der Schulzeit nicht regelmäßig verkehren“, betont Bürgermeister Martin Pretterhofer von Breitenau am Hochlantsch.

Viele Touristen nutzen SAM, um auf die Teichalm zu kommen, Einheimische etwa für Fahrten zum Arzt in die Nachbargemeinden Pernegg. Dort ist die Weiterführung von SAM noch in der Schwebe. „Wir wollten aufgrund der hohen Kosten, eigentlich fix aussteigen. Übernächste Woche gibt es aber mit den SAM-Betreibern noch ein Gespräch. Dann sehen wir weiter“, erklärt Gemeindekassier Siegfried Ebner (SPÖ).