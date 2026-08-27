Lenker kam von der S 36 ab und landete in einem Feld

Zwei Feuerwehren, Rotes Kreuz und Polizei rückten zu einem Unfall aus, der sich zwischen den Abfahrten Zeltweg West und Ost ereignete.

Der Unfallwagen kam in einem an die S 36 angrenzende Feld zu stehen

Am Dienstagabend kam ein Wagen auf der regennassen Fahrbahn von der S 36 ab und landete in einem angrenzenden Feld. Die Feuerwehren Farrach und Zeltweg wurden zu diesem Verkehrsunfall alarmiert, der sich auf der Geraden zwischen den Abfahrten Zeltweg West und Zeltweg Ost in Fahrtrichtung Wien ereignet hatte.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Der Unfalllenker wurde von einem Rotkreuz-Team versorgt.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Farrach mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehr Zeltweg mit drei Fahrzeugen, das Rote Kreuz sowie die Polizei.