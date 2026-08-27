Die Schauspielerin erhielt Anfang des Jahres völlig unerwartet die Diagnose. Ein verschobener Untersuchungstermin und das Drängen ihres Ex-Mannes führten dazu, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt werden konnte.

Im Interview mit dem „People“-Magazin sprach Busy Philipps über die Schock-Diagnose und ihre OP

Busy Philipps („Dawson‘s Creek“, „Cougar Town“) blickt auf die wohl schwierigsten Monate ihres Lebens zurück. Bei einer Untersuchung im Februar entdeckten Ärzte bei der 47-jährigen US-Schauspielerin ein Oligodendrogliom zweiten Grades, einen seltenen und vergleichsweise langsam wachsenden Hirntumor.

Dabei hätte die Untersuchung beinahe gar nicht stattgefunden. Der Termin war ursprünglich für Jänner angesetzt und später verschoben worden. Philipps wollte den Scan daraufhin absagen. Ihr Ex-Mann Marc Silverstein überzeugte sie jedoch, die Untersuchung wahrzunehmen.

Am 2. März wurde der rund 2,6 Zentimeter große Tumor in einer fünfstündigen Operation entfernt. Nach der Diagnose musste Philipps die Nachricht auch ihren beiden Töchtern Birdie (18) und Cricket (13) erklären. Besonders für die Familie sei die Situation belastend gewesen.

Staphylokokken-Infektion machte erneute OP nötig

Einen weiteren Rückschlag gab es rund einen Monat nach der Operation. Während einer Botox-Behandlung bemerkte ihre Dermatologin, dass mit der Operationswunde etwas nicht stimmte. Tatsächlich hatte sich Philipps eine Staphylokokken-Infektion zugezogen. Sie musste deshalb erneut operiert werden.

Heute blickt die Schauspielerin mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Monate zurück. Dass sowohl der Tumor als auch die Infektion rechtzeitig entdeckt wurden, empfindet sie als großes Glück.

Audrey Liddell in der Teenieserie „Dawson’s Creek“

Busy Philipps wurde vor allem durch ihre Rolle als Audrey Liddell in der Teenieserie „Dawson’s Creek“ bekannt. Später spielte sie unter anderem in „Cougar Town“ und „I Feel Pretty“ mit und war auch als Moderatorin und Autorin tätig. Philipps war von 2007 bis 2021 mit dem Drehbuchautor Marc Silverstein verheiratet.

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