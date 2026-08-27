Rückreise: Hier drohen in Kärnten und der Steiermark lange Staus

Das Ende der Sommerferien in mehreren europäischen Ländern dürfte am kommenden Wochenende für starken Rückreiseverkehr sorgen. Besonders betroffen sind Kärnten und die wichtigen Nord-Süd-Routen.

Am Wochenende braucht man auf manchen Routen in Österreich – sowie bei der Ein- und Ausreise – Geduld als Autofahrer (Symbolfoto)

Am kommenden Wochenende brauchen Autofahrer auf Österreichs Straßen viel Geduld. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, sowie in Tschechien, Ungarn und der Slowakei enden die Ferien. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit starkem Rückreiseverkehr. Dieser setzt bereits am Donnerstag ein, besonders angespannt dürfte die Situation von Freitag bis Sonntag werden.

Kärnten: Karawankentunnel und A10 als Nadelöhre

Besonders stark betroffen ist Kärnten. Der ÖAMTC erwartet einen der längsten Staus des Wochenendes auf der A11 vor dem Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich. Auch auf der Tauernautobahn (A10) müssen Reisende mit Verzögerungen rechnen. Insbesondere im Raum Gmünd sowie bei Rennweg vor dem Katschbergtunnel besteht Staugefahr, da es dort zu Blockabfertigungen kommen kann. Auch der Verkehr in Richtung Süden dürfte auf der A10 und der A11 zeitweise stocken. Der Rückreiseverkehr Richtung Norden soll allerdings deutlich stärker ausfallen.

Auch für die Fahrt von Kärnten in Richtung Wien sollte man mehr Zeit einplanen. Auf der Süd Autobahn (A2) zählt der Baustellenbereich zwischen Modriach und Packsattel zu den erwarteten Staupunkten.

„Kärnten Läuft“: Sperren zwischen Velden und Klagenfurt

Zusätzlich zum Urlauberverkehr sorgt die Veranstaltung „Kärnten Läuft“ am Sonntag für Behinderungen rund um den Wörthersee. Zwischen Velden und Klagenfurt werden dafür zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt. Besonders betroffen ist die B83. Der Autobahnanschluss Velden-Ost auf der A2 ist von etwa 8.30 bis 9.30 Uhr gesperrt, die Umleitung erfolgt über Velden-West. Die Anschlüsse Pörtschach Ost, Pörtschach West und Krumpendorf bleiben geöffnet.

Weitere Sperren gibt es unter anderem in Pörtschach von 7.30 bis 11 Uhr, auf Abschnitten zwischen Pörtschach und Krumpendorf bis ca. 12 Uhr sowie in Krumpendorf bis 12.30 Uhr. In Klagenfurt ist die Strecke vom Friedelstrand über das Strandbad bis zum Metnitzstrand von 8 bis 13 Uhr betroffen.

Steiermark: A9 und Packabschnitt betroffen

In der Steiermark nennt der ÖAMTC mehrere neuralgische Punkte. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) muss vor allem im Bereich des Gleinalm- und Bosrucktunnels mit Verzögerungen gerechnet werden. Bei der Einreise nach Österreich zählt zudem der Grenzübergang Spielfeld zu den Stellen, an denen der Club besonders lange Staus erwartet. Auf der A2 ist der Baustellenbereich Modriach–Packsattel besonders staugefährdet.

Osttirol: Mehr Verkehr auf den Routen Richtung Norden

Auch für Reisende aus Osttirol wird es ein verkehrsreiches Wochenende. Aufgrund des starken Rückreiseverkehrs aus Italien in Richtung Deutschland sind vor allem die Verbindungen Richtung Norden belastet. Wer von Osttirol aus weiter über Kärnten und die A10 in Richtung Salzburg fährt, trifft dort auf die besonders staugefährdete Tauernroute. Auf der italienischen A23 Richtung Villach sind zudem Rückstaus vor der Mautstelle Ugovizza bei Tarvis zu erwarten.

Tirol: Fernpass und Brenner besonders staugefährdet

Noch stärker könnte es Tirol treffen. Der ÖAMTC rechnet auf der Fernpassstraße (B179) praktisch auf der gesamten Strecke mit Stop-and-Go-Verkehr. Verzögerungen sind außerdem auf der Inntal-Autobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie auf der Brenner-Autobahn (A13) zu erwarten. Als Staupunkte gelten dort insbesondere der Großraum Innsbruck, die Mautstelle Schönberg und die Baustelle bei der Luegbrücke.

Am Sonntag verschärft der Ötztaler Radmarathon die Situation. Für das Rennen über den Kühtaisattel, den Brennerpass, den Jaufenpass und das Timmelsjoch werden mehrere Straßen zeitweise gesperrt. Die Ötztalstraße (B186) ist zwischen Sölden und Oetz von 6 bis 8 Uhr sowie zwischen Sölden und Obergurgl von 12.45 bis 19.30 Uhr gesperrt. Auch die Brennerstraße (B182), die Völser Straße (L11) und die Timmelsjoch-Hochalpenstraße sind zeitweise gesperrt. Die Anschlussstelle Innsbruck-Süd der A13 bleibt von 8.15 bis 11.20 Uhr geschlossen.

Der ÖAMTC empfiehlt Reisenden, sich vor der Abfahrt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren – etwa auf www.oeamtc.at/verkehrsservice oder auf Antenne Kärnten – und auf den klassischen Rückreiserouten insbesondere zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.