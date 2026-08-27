Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Chronik Der kürzeste Krieg der Weltgeschichte dauerte 38 MinutenVor 130 Jahren putschte sich Sayyid Khalid auf den Thron des Sultanats Sansibar. Die Briten beendeten das Intermezzo durch einen Sieg in 38 Minuten.00:00In Kürze © IMAGODer Sultanspalast nach dem Bombardement vom 27. August 1896, das den Anglo-Sansibar-Krieg von 1896 beendete. Der Anglo-Sansibar-Krieg wurde am 27. August 1896 zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Sultanat Sansibar ausgetragen. Der Konflikt dauerte etwa 40 Minuten und gilt als der kürzeste Krieg der GeschichteHellin Jankowskivor 34 Minuten27. August 2026 um 07:19TansaniaGeschichte