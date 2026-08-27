Der Sultanspalast nach dem Bombardement vom 27. August 1896, das den Anglo-Sansibar-Krieg von 1896 beendete. Der Anglo-Sansibar-Krieg wurde am 27. August 1896 zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Sultanat Sansibar ausgetragen. Der Konflikt dauerte etwa 40 Minuten und gilt als der kürzeste Krieg der Geschichte