Betroffen sind Produkte des Herstellers Buratti.

Wegen möglicher Fremdkörper hat der Lieferant Buratti das Produkt „Billa Immer Gut Pinsa 500G“ zurückgerufen. Laut Mitteilung kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten.

Betroffene, bereits gekaufte Produkte können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden. Bei Rückfragen kann man sich an die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH per Mail an reklamation@buratti.at oder unter Telefon +43 (2259) 76670 wenden.