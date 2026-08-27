Sebastian Kurz wird 40: Vor lauter Dementis allgegenwärtig

Der ehemalige Bundeskanzler feiert heute runden Geburtstag. Mit 40 Jahren hat er noch viel vor – was genau, wird sich erst zeigen.

Von einem solchen Leben im Scheinwerferlicht können nur wenige mit gerade einmal 40 erzählen – und in Österreich noch weniger. Sebastian Kurz tut das ausgiebig zu seinem heutigen Geburtstag, etwa hier auf seinem Facebook-Account – und warum auch nicht angesichts dessen, was der ehemalige Kanzler und ÖVP-Obmann, der 2010 mit gerade einmal 24 Jahren als Abgeordneter im Wiener Gemeinderat seine politische Berufskarriere startete und schon ein Jahr später als Staatssekretär für Integration durchstartete. Die weiteren Stationen sind bekannt: Außenminister, ÖVP-Obmann, dann Bundeskanzler – und plötzlich der Absturz: Vorwürfe, Ermittlungen, schließlich der Rücktritt von allen politischen Ämtern. Im Prozess wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss – eine seltsame Anklage, die sich als Schuss ins Knie der Kritiker erwies – wurde er in zweiter Instanz freigesprochen. Das politisch schwerwiegendere Verfahren wegen des Verdachts auf Inseratenkorruption läuft noch.

Trotz seines Rückzugs von der öffentlichen Bühne 2021 ist Kurz allgegenwärtig geblieben. Zum Teil konnten auch manche Medien nicht von ihm, dem gefallenen Superstar, lassen, der die ÖVP 2017 und 2019 zu zwei beeindruckenden Wahlsiegen führte und ihre Sehnsucht nach der Rückkehr ins Kanzleramt erfüllte. Mit ihm an der Spitze konnten die türkis umgefärbten Schwarzen den Ansturm der FPÖ erfolgreich an die Spitze der Republik abwehren.

Wie groß ist die Sehnsucht in der ÖVP?

Heute ist die FPÖ die stimmenstärkste Kraft im Parlament und in den Umfragen der Konkurrenz längst enteilt. Parteichef Herbert Kickl, unter Kurz umstrittener Innenminister, predigt den Bau der Dritten Republik und hat für die Zeit nach den nächsten Wahlen das Kanzleramt fest im Blick. Fast noch schlimmer für die ÖVP ist, dass nach der Steiermark 2024 nun auch noch Oberösterreich 2027 und Niederösterreich 2028 blau umgefärbt werden könnten. So gesehen ist es kein Wunder, wenn sich manche inner- und außerhalb der Kanzlerpartei regelmäßig die Frage nach einem Comeback des noch immer jugendlichen Ex-Kanzlers stellen.

Allerdings: Derzeit ist diese Sehnsucht noch überschaubar, ein Anlauf zur Rückkehr in die Politik Anfang 2025 zerschellte am erheblichen Widerstand wichtiger Spieler in der Volkspartei, allen voran von Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer. Und auch Kanzler Christian Stocker, als Notlösung ins Amt gekommen, hat Lust an Amt und Aufgabe bekommen.

Kurz selbst dementiert bei jeder sich bietenden Gelegenheit – und davon gibt es sehr, sehr viele – jegliche Absicht, eine Rückkehr in die Politik anzustreben. Seine Zeit sei in dieser Hinsicht vorbei und nun wolle er sich als erfolgreicher Geschäftsmann etablieren.

Am Ende werden die Umstände entscheiden

Beruflich dürfte es für den 40-Jährigen tatsächlich bestens laufen. Seine Beteiligung an dem israelischen Cyber-Sicherheits-Startup „Dream Security“ wurde im Juni mit drei Milliarden US-Dollar bewertet. Kurz hat es also zum vielfachen Millionär gebracht. Zudem verfügt er über ein allem Anschein nach weiterhin belastbares persönliches Netzwerk zu den Spitzen der globalen Politik und Technologiebranche. Dass einige davon, wie etwa der deutsch-amerikanische Investor Peter Thiel für schiefe Blicke und sogar Gänsehaut sorgen, nimmt Kurz offensichtlich gerne in Kauf.

Auch privat scheint der Ex-Kanzler sein Glück gefunden zu haben. Diesen Schluss lassen zumindest die Familienfotos mit den beiden Kindern zu, die Kurz selbst auf Social Media immer wieder – und zu seinem Geburtstag besonders ausgiebig – postet.

Bleibt daher die für Österreichs Politik entscheidende Frage: Ist die Politikkarriere von Sebastian Kurz tatsächlich Geschichte? Er selbst beteuert: Ja. Sehr viele andere, Freund wie Feind, sind sich da nicht so sicher. Wahrscheinlich werden am Ende die Umstände darüber entscheiden. Wenn es der ÖVP ausreichend schlecht gehen und einmal mehr der Untergang drohen sollte, wenn sich keine hoffnungsvolle personelle Zukunftsperspektive am schwarz-türkisen Horizont eröffnen sollte, dann, ja dann könnte mit Kurz noch einmal die Vergangenheit zum Zug kommen. Allerdings sind die Zeiten heute weitaus andere als 2016 – und da sind ja auch noch immer diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.