Münchner Kammerspiele sind "Theater des Jahres"

Die Münchner Kammerspiele sind einer Umfrage des Magazins "Theater heute" zufolge das Theater des Jahres. Nach sechs Jahren liege das Haus, nun geleitet von Barbara Mundel und nicht mehr von Matthias Lilienthal, im Ranking wieder vorn, heißt es in dem Magazin. Den zweiten Platz teilen sich das Maxim Gorki Theater in seiner letzten Saison unter Shermin Langhoff, das Berliner Ensemble und das Schauspiel Köln. Befragt wurden 45 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Saison.

© APA/dpa Das "Theater des Jahres"