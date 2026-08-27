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Frankreich prüft Anschlagsrisiko nach Drohnenfund in Leipzig
Frankreich prüft nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle die Gefahr von Anschlägen auf wichtige Unternehmen und die Infrastruktur des Landes. Der Fund einer Sprengstoffdrohne in Leipzig sei ein Signal, dass man die Möglichkeit "direkterer, gewalttätigerer Aktionen" auf französischem Territorium in Betracht ziehen müsse, sagte die Chefin des französischen Inlandsgeheimdienstes DGSI, Celine Berthon, am Mittwoch.