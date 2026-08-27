Frankreich prüft Anschlagsrisiko nach Drohnenfund in Leipzig

Frankreich prüft nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle die Gefahr von Anschlägen auf wichtige Unternehmen und die Infrastruktur des Landes. Der Fund einer Sprengstoffdrohne in Leipzig sei ein Signal, dass man die Möglichkeit "direkterer, gewalttätigerer Aktionen" auf französischem Territorium in Betracht ziehen müsse, sagte die Chefin des französischen Inlandsgeheimdienstes DGSI, Celine Berthon, am Mittwoch.

© APA/AFP French Director of DGSI (Direction generale de la securite interieure) Celine Berthon attends the La REF 2026 meeting of French entrepreneurs, organised by the MEDEF, France's main employers federation, at the Roland-Garros venue in Paris on August 26, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)