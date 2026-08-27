Sparkasse Voitsberg-Köflach hat einen neuen Vorstand

Seit 1. August bildet Thomas Perkounig zusammen mit Stefan Reinprecht den Vorstand der Sparkasse. Er folgt auf Wolfgang Jöbstl.

Vor seinem Wechsel zur Sparkasse Voitsberg-Köflach war Thomas Perkounig jahrelang in leitenden Positionen im österreichischen Bankensektor, unter anderem als Geschäftsleiter bei der Raiffeisenbank, tätig. Seit 1. August 2026 ergänzt der Bankmanager nun den Vorstand und folgt auf Wolfgang Jöbstl, der das Unternehmen verlassen hat.

„Thomas Perkounig bringt umfassende Expertise in den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement, Strategieentwicklung und Personalführung mit“, teilt die Sparkasse Voitsberg-Köflach mit.

© Kump.photography Perkounig folgt auf Wolfgang Jöbstl (r.)

Perkounig selbst beschreibt sich selbst als „entscheidungsfreudigen Teammanager, der Verantwortung übernimmt, komplexe Zusammenhänge rasch erfasst und daraus tragfähige Lösungen entwickelt“. Er freue sich darauf, gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Stefan Reinprecht die erfolgreiche Entwicklung der Sparkasse in der Region mitzugestalten.

© Sparkasse Voitsberg-köflach Aktuell wird die neue Zentrale der Sparkasse Voitsberg-Köflach gebaut, so soll sie dann ab Sommer 2027 aussehen

Umbauarbeiten laufen planmäßig

Es sind ohnehin umtriebige Zeiten für die Sparkasse Voitsberg-Köflach: Aktuell wird in der Voitsberger Innenstadt, hinter dem Michaeliplatz, die Hauptanstalt der Sparkasse (budgetierte Kosten: 7,5 Millionen Euro) neu gebaut. Die Arbeiten laufen nach Plan, teilt die Sparkasse mit, die Fertigstellung der neuen Zentrale ist für Sommer 2027 geplant.

Wenn das neue Gebäude fertig ist, wird das jetzige Sparkassengebäude, das für Kunden während der gesamten Umbauarbeiten zugänglich bleibt, abgerissen und zu einer Freifläche umfunktioniert. Das Projekt ist Teil einer größeren Version für die Voitsberger Innenstadt: Wie berichtet soll dort bis 2028 das „Michaeliquartier“ entstehen.