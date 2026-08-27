Kidman verabschiedete sich mit einer Anspielung auf einen von Partons bekanntesten Songs.

Nicole Kidman hat nach dem Tod von Dolly Parton ein seltenes Familienfoto mit ihrem Ex-Mann Keith Urban veröffentlicht. Auf dem Bild sind neben Kidman und Urban auch die gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret sowie die verstorbene Country-Ikone zu sehen. Kidman verabschiedete sich mit einer Anspielung auf einen von Partons bekanntesten Songs.

Dolly Parton starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren. Ihre Familie bestätigte ihren Tod über soziale Medien. Parton starb in Nashville nach einem kurzen Kampf gegen Krebs. In den Tagen danach veröffentlichten zahlreiche Musiker und Prominente persönliche Erinnerungen und Würdigungen.

© IMAGO/Javier Rojas Keith Urban und Nicole Kidman waren 19 Jahre lang verheiratet

Auch Nicole Kidman nahm öffentlich Abschied. Die Schauspielerin teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto, das bei einem gemeinsamen Auftritt in Nashville entstanden war. Darauf sind Kidman, ihr damaliger Ehemann Keith Urban, ihre beiden Töchter und Dolly Parton zu sehen. Kidman schrieb dazu: „We will always love you, Dolly.“

Ein gemeinsames Foto aus Nashville

Das Foto stammt aus dem Jahr 2023. Damals wurde Keith Urban in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Dolly Parton gehörte zu den Persönlichkeiten, die bei der Veranstaltung dabei waren. Auf dem veröffentlichten Bild ist die gesamte Familie gemeinsam mit Parton zu sehen.

Damit veröffentlichte Kidman zugleich eines der wenigen aktuellen Bilder, auf denen sie gemeinsam mit Urban und ihren beiden Töchtern zu sehen ist. Der Anlass für die Veröffentlichung war jedoch nicht die frühere Beziehung des Paares, sondern der Tod Partons.

Die Formulierung „We will always love you, Dolly“ verweist auf Partons Lied „I Will Always Love You“. Der Song wurde von Parton geschrieben und 1974 von ihr veröffentlicht. International besonders bekannt wurde er später auch durch Whitney Houstons Version aus dem Soundtrack des Films „The Bodyguard“.

Verbindung zwischen Dolly Parton und Keith Urban

Parton und Urban waren über die Country-Musik miteinander verbunden. Urban wurde 2023 in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen; Parton war bei der Veranstaltung anwesend und überreichte ihm den Preis. Das gemeinsame Foto von Kidman, Urban, ihren Töchtern und Parton entstand bei diesem Anlass.

Auch Urban selbst gehörte nach Partons Tod zu den Künstlern, die der Sängerin öffentlich gedachten. Zahlreiche weitere Stars würdigten Parton nach Bekanntwerden ihres Todes. Dazu gehörten unter anderem Taylor Swift, Beyoncé, Céline Dion, Elton John und Paul McCartney.

Kidman und Urban waren 19 Jahre verheiratet

Nicole Kidman und Keith Urban heirateten 2006. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose und Faith Margaret. Die Ehe wurde nach 19 Jahren beendet; die Scheidung wurde 2026 abgeschlossen. Kidmans jüngster Beitrag zu Dolly Parton zeigt die beiden ehemaligen Ehepartner nun noch einmal gemeinsam mit ihren Kindern und der Country-Sängerin.

Abschied von einer Country-Legende

Dolly Parton gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Country-Musik. Sie wurde mit Liedern wie „Jolene“, „9 to 5“ und „I Will Always Love You“ weltweit bekannt und war neben ihrer musikalischen Karriere auch als Schauspielerin und Unternehmerin aktiv. Zudem engagierte sie sich über ihre Stiftung Imagination Library für die Leseförderung von Kindern.