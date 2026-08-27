Faaker See: Füttern von Schwänen kann teuer werden

Am Panoramabeach wurden zuletzt wieder Schwäne gefüttert. Stadt Villach warnt vor den Folgen für Tiere und Wasserqualität und erinnert an das geltende Verbot.

Die Stadt Villach bittet darum, sich an geltende Regeln zu halten und Wasservögel nicht zu füttern

Mit der Rückkehr des Badewetters verbringen auch wieder mehr Menschen ihre Freizeit am Faaker See. Aktuelle Beobachtungen am Panoramabeach nimmt die Stadt Villach jetzt zum Anlass, Badegäste auf die geltenden Regeln zum Schutz der Wasservögel aufmerksam zu machen. Dort wurden zuletzt wieder Menschen beobachtet, die Schwäne fütterten.

„Was sicherlich gut gemeint ist, schadet jedoch sowohl den Wildtieren als auch der Wasserqualität“, sagt Villachs Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali (Erde). Menschliche Nahrung sei für die Mägen der Wildtiere nicht geeignet. Im schlimmsten Fall könne das Füttern sogar zum Tod der Vögel führen. Zudem könne sich dadurch ihr natürliches Verhalten verändern. Die Tiere gewöhnten sich an die Fütterung und suchten nicht mehr selbstständig nach geeigneter Nahrung.

© KK/Stadt Villach Stadtrat Sascha Jabali appelliert an die Vernunft der Bevölkerung

Füttern ist verboten

Das Füttern von Wasservögeln ist außerdem aufgrund einer bestehenden Verordnung verboten. Verstöße können demnach mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Neben den Folgen für die Tiere verweist die Stadt auch auf mögliche Auswirkungen auf den See: Übermäßiges Füttern könne die Nährstoffbelastung des Gewässers erhöhen. Werden durch Futter größere Gruppen von Enten oder Schwänen angelockt, fällt außerdem mehr Kot auf Liegewiesen und in den Uferbereichen an. „Das kann auch hygienische Probleme verursachen“, so Jabali.

Tiere aus der Ferne beobachten

Die Stadt appelliert daher an Badegäste, ausreichend Abstand zu den Wasservögeln zu halten. „Es sind Wildvögel, die nicht gefüttert, gejagt, verfolgt oder auch angelockt und schon gar nicht angefasst werden sollten“, betont Jabali. Auch Eltern werden gebeten, ihre Kinder darauf aufmerksam zu machen.