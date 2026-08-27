Das Epizentrum lag rund acht Kilometer östlich von Tolmezzo in der Region Friaul-Julisch Venetien.

In der Nacht auf Donnerstag hat in Norditalien die Erde gebebt. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der GeoSphere Austria ereignete sich um 00.19 Uhr MESZ ein Erdbeben der Magnitude 3,4. Das Epizentrum lag rund acht Kilometer östlich von Tolmezzo in der Region Friaul-Julisch Venetien.

Die Erschütterungen könnten auch im österreichisch-italienischen Grenzgebiet wahrgenommen worden sein. Laut GeoSphere Austria wäre es möglich, dass das Beben von einzelnen Personen etwa zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor schwach verspürt wurde. Zum Zeitpunkt der Meldung waren beim Erdbebendienst allerdings noch keine Wahrnehmungsberichte eingegangen.