Schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw in Graz

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr im Kreuzungsbereich Opernring und Girardigasse.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, 26. August 2026, am Opernring in Graz ereignet. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Grazer zuvor das Rotlicht der Radfahrerampel missachtet haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr im Kreuzungsbereich Opernring und Girardigasse. Der 41-Jährige war aus der Hammerlinggasse kommend unterwegs und wollte den Opernring queren. Gleichzeitig bog ein 24-jähriger Grazer mit seinem Pkw von der Girardigasse nach links in den Opernring ein.

Dabei kam es zur Kollision. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht.

Bei beiden Unfallbeteiligten wurde ein Alkotest durchgeführt. Beim 41-jährigen Radfahrer wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Der Test beim 24-jährigen Pkw-Lenker verlief hingegen negativ.

Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird wegen des Vorfalls angezeigt.