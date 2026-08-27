Royal Society ehrt Informatikerin Monika Henzinger

Die Informatikerin und Algorithmenexpertin Monika Henzinger vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) erhält den "Royal Society Milner Award 2027". Dieser wird von der britischen Akademie der Wissenschaften, der weltweit ältesten ihrer Art, in Kooperation mit Microsoft Research seit 2012 vergeben. Mit der Auszeichnung kennt man sich innerfamiliär bereits aus: Im Jahr 2015 hat ihr Eheman, Thomas Henzinger, die Medaille bereits entgegengenommen.

© APA/HERBERT NEUBAUER Henzinger war im Jahr 2021 bereits Wittgenstein-Preisträgerin