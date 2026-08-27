Mehrheit für ChatGPT an Schulen

Die Haltung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz an Österreichs Schulen ist nicht allzu kritisch. Lediglich 34 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden KI-Anwendungen wie ChatGPT an Schulen untersagen, fast die Hälfte (48 Prozent) lehnt ein Verbot ab. International liegt die Zustimmung zu einem KI-Verbot mit 39 Prozent nur leicht höher als in Österreich, wie aus dem Ipsos Global Education Monitor am Donnerstag hervorgeht.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA ChatGPT soll nicht von Schulen verbannt werden