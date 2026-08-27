Kunstfestival "Supergau" beleuchtet 2027 den Tennengau

Das biennale Salzburger Kunstfestival "Supergau" rückt von 13. bis 23. Mai 2027 den Tennengau in den Mittelpunkt. Eine Fachjury hat elf Projekte aus 270 Einreichungen ausgewählt. Diese Projekte entfalten sich aus der Region und greifen ihre Gegebenheiten auf. Besonders willkommen waren laut Festivalleitung spartenübergreifende Formate, die lokale Initiativen, Vereine, Institutionen und auch Einheimische, Jugendliche und Kinder mit einbinden.

© APA/Supergau/Christian Goethner, Henrik Windeler SALZBURG - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Supergau/Christian Goethner, Henrik Windeler