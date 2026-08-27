Führender Schweizer Verhandlungsexperte will Trump beraten

Der Verhandlungsexperte Matthias Schranner sieht US-Präsident Donald Trump im Ringen mit dem Iran als massiv beschädigt an. Durch seine wiederholten Vernichtungsdrohungen sei er "unheimlich schwach", sagt Schranner im APA-Gespräch. "Iran hat er total versaut." Trotz der schwierigen Lage würde es den Schweizer reizen, den US-Präsidenten zu beraten. Sein wichtigster Ratschlag: Trump soll sich aus den Verhandlungen heraushalten. Und er glaubt, dass Trump diesem Rat folgen würde.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trumps Verhandlungskünste stehen auf dem Prüfstand