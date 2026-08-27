Stelzer für mehr Tempo und "weniger Aufgeregtheit" im Bund

Beim Dürre-Hilfspaket hätte Bundeskanzler Christian Stocker früher ein Machtwort sprechen sollen, um die "Geschäftemacherei" in der Koalition zu beenden, sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide ÖVP) im APA-Gespräch. Den Leuten gehe das Regieren in der "Oldschool"-Manier "auf den Wecker". Für die Landtagswahl 2027 sieht er "keine leichten Rahmenbedingungen", doch er gibt sich optimistisch, dass die ÖVP Nummer eins bleibt und nicht von der FPÖ überholt wird.

© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR Stelzer hält Dürre-Hilfspaket für zielgerichtet