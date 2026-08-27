Schnitzlers "Komödie der Verführung" als Selbstreflexion

Mit der Premiere von Arthur Schnitzlers "Komödie der Verführung" feiert Marie Rötzer am 3. September ihren Einstand als neue Direktorin des Theaters in der Josefstadt. Im APA-Gespräch gibt die ungarische Regisseurin Ildikó Gáspár Einblicke in ihren musikalischen und visuellen Zugang zum Stück, ihre feministische Perspektive auf den Stoff und zeigt sich optimistisch, dass in Ungarn nun auch für die Kulturszene neue Zeiten anbrechen.

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