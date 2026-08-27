Acht Opfer zwischen 7 und 92 Jahren bei Bluttat in Montana

Ein Familienangehöriger ist nach Angaben der Polizei der Tatverdächtige hinter einem Gewaltverbrechen mit acht Todesopfern im US-Bundesstaat Montana. Der 44-jährige Mann soll in einem Wohnhaus in der Stadt Billings seine Eltern, Großmutter und Schwester sowie deren vier Kinder getötet haben. Die Opfer seien sieben bis 92 Jahre alt gewesen, teilte Sheriff Kent O"Donnell am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit.