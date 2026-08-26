Stocker bei Treffen von EU-Nettozahlern in Berlin

Eingeladen von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich Merz, nimmt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag in Berlin an einem Treffen mehrerer EU-Regierungschefs teil. Diese wollen sich in der Debatte um die künftigen EU-Finanzen absprechen. Deutschland hat u. a. auch Dänemark, Finnland und die Niederlande eingeladen. Es handelt sich um sogenannte Nettozahlerstaaten, die mehr Geld nach Brüssel überweisen, als sie über Programme und Subventionen zurückbekommen.

Eingeladen seien Länder, die das Ziel teilten, dass der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 noch heuer abgeschlossen werden solle, hatte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag gesagt. Mit dem Präsident Emmanuel Macron habe sich Merz bereits eng abgestimmt, er komme daher am Donnerstag nicht, so Kornelius.

Das Bundeskanzleramt in Wien hatte schon Ende vergangener Woche hinsichtlich des Berliner Treffens darauf verwiesen, dass der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission trotz erster Anpassungen weiterhin deutlich zu hoch ausfalle. Österreich werde sich gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten für eine spürbare Reduktion des Budgetvolumens einsetzen. "Die Nettozahler sind nicht der Bankomat der EU. (...) Derzeit liegt ein Vorschlag in der Höhe von rund zwei Billionen Euro vor - das ist viel zu viel. Europa muss effizienter werden, nicht teurer", wurde Stocker zitiert.