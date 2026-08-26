Jubel bei Sturm: Lena Breznik dreht Europacup-Hinspiel gegen Gintra

Sturm gewann das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zum Europacup der Frauen gegen Gintra aus Litauen mit 2:1.

Was für ein Europacup-Auftakt für die Frauenmannschaft des SK Sturm: In der ersten Qualifikationsrunde zum Europacup, dem zweithöchsten europäischen Klubbewerb bei den Frauen, drehten die Grazerinnen gegen Gintra ein 0:1 in einen 2:1-Heimsieg. Zur Spielerin des Spiels avancierte Lena Breznik: Die 19-Jährige schoss ihr Team in der 80. sowie in der dritten Minute der Nachspielzeit in eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (11 Uhr) beim litauischen Rekordmeister.

Bis Sturms Motor vor knapp 1000 Fans im Stadion Liebenau in die Gänge kam, dauerte es. „Gintra ist ein Gegner mit viel internationaler Erfahrung. Man hat gemerkt, dass sie das gewohnt sind, wir waren etwas nervös“, sagte Michael Erlitz, der Sportliche Leiter der Frauenmannschaft des SK Sturm. Die Chancenverwertung der Grazerinnen war mangelhaft, aber in der zweiten Hälfte „konnten wir unser Spiel auf den Platz bringen. Die Tore von Lena waren schön aus dem Spiel heraus erzielt.“