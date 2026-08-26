58 Migranten in Lastwagen in Paris gefunden

Die Migranten wurden in einem geparkten Lastwagen gefunden. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Einsatzkräfte in Paris haben 58 Migranten in einem geparkten Lastwagen entdeckt. Das Fahrzeug stand nachts ohne Fahrer am Rand der französischen Hauptstadt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zum Gesundheitszustand der Menschen machte die Behörde keine Angaben.

Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob die Menschen von einem organisierten Schlepper-Netzwerk an einen bestimmten Ort gebracht werden sollten.

Auch Kinder und Frauen

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zum Verdacht der bandenmäßigen Beihilfe zur illegalen Einreise, des illegalen Verkehrs oder Aufenthalts von Ausländern in Frankreich ein. Französischen Medienberichten zufolge befanden sich auch Kinder und Frauen in dem Lastwagen. Demnach kamen 26 Migranten ohne Aufenthaltstitel in Gewahrsam.