Großfeuer wütet in US-Bundesstaat Texas

Mindestens 1000 Menschen mussten bereits evakuiert werden. Der Brand konnte bisher nur um rund 10 Prozent eingedemmt werden.

Im Norden des US-Bundesstaats Texas wütet ein mehr als 300 Quadratkilometer großer Brand. Das Feuer habe sich in den letzten 24 Stunden allein um mehr als 120 Quadratkilometer ausgebreitet, hieß es von dem regionalen Feuerwehrverband WFCA. Knapp 200 Hilfskräfte seien derzeit im Einsatz. Sie bekämpften die Flammen aus der Luft und am Boden. Dennoch sei der Brand bisher erst zu rund zehn Prozent eingedämmt. Laut Fox News sind bisher mindestens 1.000 Menschen evakuiert worden.

Der Sender sprach mit einer Familie, die ihre 60 Ziegen und weiteres Vieh in einen Anhänger geladen hatte, um sie vor den Flammen zu retten. Mehrere Gebäude seien dem Feuer zum Opfer gefallen, darunter etwa eine Jugendherberge. Dem Sender CBS zufolge blieben einige Schulen in der Region am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Der Grund für den Ausbruch des Feuers war zunächst nicht bekannt.